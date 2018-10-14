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Almanya'da uçak kazası

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2018 19:41 | Son Güncelleme

Hessen eyaletinde pistten çıkan küçük uçaktaki 1 'i çocuk 3 kişi yaşamını yitirdi

BERLİN (AA) - Almanya'nın Hessen eyaletinde meydana gelen uçak kazasında 3 kişinin öldüğü bildirildi.

Polis yetkilileri, Hessen eyaletine bağlı Wasserkuppe beldesinde, yaşanan kazada Cesna tipi bir uçağın pistten çıkarak yayaların arasına daldığını ve 1'i çocuk 3 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Pilotun piste inişte sıkıntı yaşadığını belirten polis yetkilileri, yeniden havalanmak isterken uçağın kontrolden çıkarak yayaların arasına daldığını belirtti.

Alman medyası, kaza sonrası en az 8 kişinin yaralandığını yazdı.

Wasserkruppe'deki pistin havacılıkla uğraşan çok sayıda sporcu tarafından kullanıldığı kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
Almanya uçak kazası

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