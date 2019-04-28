Almanya'da Uluslararası Öğrenci Buluşması

64 Uluslararası Öğrenci Derneği ve 25 ildeki temsilciliklerle onbinlerce misafir öğrenciyi bir araya getiren büyük bir organizasyona dönüştüklerini belirten Taylan, "İyi eğitim almış insanlar olmamız bizi dünya ile tanıştıracak, ekonomik olarak da güçlü kılacaktır. Birbirimizle kardeşliğin, dostluğun yanında ticari bağlar kurmamızı sağlayacak ve hep birlikte büyümenin faydalarını göreceğiz." dedi.

UDEF Yurt dışı Çalışmalar Genel Koordinatörü Muhammed Malik Taylan, Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleştirilen ve misafir öğrencilere hitap eden çalışmalarına uzun süredir büyük bir şevkle devam ettiklerini, çalışmalarının gönüllülük esasına dayalı bir şekilde yürütüldüğünü söyledi.

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu, 51 ülkedeki 91 şehirde düzenlenen etkinlikler çerçevesinde bir araya gelen öğrenciler, UID Gençlik Kolları tarafından Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Genel Merkezi'ndeki "12. Uluslararası Öğrenci Buluşması"nda ağırlandı.

Taylan, şunları söyledi:

"UDEF, ülkemizi okumak için tercih eden öğrencilere ev sahipliği yapmak, onları tanımak ve tanıtmak, birbirleriyle kaynaştırmak, eğitim ve öğretim hayatları boyunca karşılaşabilecekleri maddi ve manevi ihtiyaçların çözümüne ortak olmak ve ülkemizde edindikleri birikimleri farklı coğrafyalara taşıyabilecek vasıflı insanlar olabilmelerine katkı sağlayabilmek amacıyla yapılan çalışmalar bu gönüllü çalışmaların çerçevesini çizmektedir."

Uluslararası öğrencilerin aynı zamanda eğitim, sağlık, emniyet konularındaki sıkıntılarıyla ilgilenmeyi ve bu sıkıntıların çözümü için devlet kurumlarıyla iş birliği yapmayı kendine misyon olarak belirlediklerini vurgulayan Malik Taylan, "Biz tüm dünyaya barış, kardeşlik ve adalet hakim olsun istiyoruz. Nasıl ki şu an burada buluşup birbirimizin sevincini paylaşıyorsak aynı şekilde bir araya gelip ticaretimizi, sanatımızı, kültürümüzü, yiyecek ve içeceklerimizi de paylaşmak, çoğaltmak istiyoruz." diye konuştu.

Etkinliğin, bu yıl 51 ülke 91 şehirde gerçekleştirileceğine dikkati çeken Taylan, "Bu yılki buluşmalarımızda ortak ses olarak Doğudan Batıya Adil Bir Dünya'ya diyoruz. Buluşmaların Final Programı ise 4 Mayıs tarihinde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek." ifadelerini kullandı.

Toplantıya ev sahipliği yapan UID Gençlik Kolları Başkanı ve Genel Başkan Yardımcısı Metehan Çapacı da UDEF ile birlikte öğrencilere danışma hizmeti vermek için ücretsiz bir telefon hattı oluşturacaklarını ve konuyla ilgili detayları önümüzdeki günlerde kamuoyu ile paylaşacaklarını söyledi.



