HABER

Almanya'da Uluslararası Öğrenci Buluşması

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.04.2019 18:52 | Son Güncelleme

UDEF tarafından düzenlenen "12. Uluslararası Öğrenci Buluşması" Köln'deki UID Genel Merkezi'nde yapıldı

Almanya'da Uluslararası Öğrenci Buluşması

KÖLN (AA) - Almanya'nın Köln kentinde Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu (UDEF) tarafından "Doğudan Batıya Adil Bir Dünyaya" sloganıyla "12. Uluslararası Öğrenci Buluşması" düzenlendi.

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu, 51 ülkedeki 91 şehirde düzenlenen etkinlikler çerçevesinde bir araya gelen öğrenciler, UID Gençlik Kolları tarafından Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Genel Merkezi'ndeki "12. Uluslararası Öğrenci Buluşması"nda ağırlandı.

UDEF Yurt dışı Çalışmalar Genel Koordinatörü Muhammed Malik Taylan, Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleştirilen ve misafir öğrencilere hitap eden çalışmalarına uzun süredir büyük bir şevkle devam ettiklerini, çalışmalarının gönüllülük esasına dayalı bir şekilde yürütüldüğünü söyledi.

64 Uluslararası Öğrenci Derneği ve 25 ildeki temsilciliklerle onbinlerce misafir öğrenciyi bir araya getiren büyük bir organizasyona dönüştüklerini belirten Taylan, "İyi eğitim almış insanlar olmamız bizi dünya ile tanıştıracak, ekonomik olarak da güçlü kılacaktır. Birbirimizle kardeşliğin, dostluğun yanında ticari bağlar kurmamızı sağlayacak ve hep birlikte büyümenin faydalarını göreceğiz." dedi.

Taylan, şunları söyledi:

"UDEF, ülkemizi okumak için tercih eden öğrencilere ev sahipliği yapmak, onları tanımak ve tanıtmak, birbirleriyle kaynaştırmak, eğitim ve öğretim hayatları boyunca karşılaşabilecekleri maddi ve manevi ihtiyaçların çözümüne ortak olmak ve ülkemizde edindikleri birikimleri farklı coğrafyalara taşıyabilecek vasıflı insanlar olabilmelerine katkı sağlayabilmek amacıyla yapılan çalışmalar bu gönüllü çalışmaların çerçevesini çizmektedir."

Uluslararası öğrencilerin aynı zamanda eğitim, sağlık, emniyet konularındaki sıkıntılarıyla ilgilenmeyi ve bu sıkıntıların çözümü için devlet kurumlarıyla iş birliği yapmayı kendine misyon olarak belirlediklerini vurgulayan Malik Taylan, "Biz tüm dünyaya barış, kardeşlik ve adalet hakim olsun istiyoruz. Nasıl ki şu an burada buluşup birbirimizin sevincini paylaşıyorsak aynı şekilde bir araya gelip ticaretimizi, sanatımızı, kültürümüzü, yiyecek ve içeceklerimizi de paylaşmak, çoğaltmak istiyoruz." diye konuştu.

Etkinliğin, bu yıl 51 ülke 91 şehirde gerçekleştirileceğine dikkati çeken Taylan, "Bu yılki buluşmalarımızda ortak ses olarak Doğudan Batıya Adil Bir Dünya'ya diyoruz. Buluşmaların Final Programı ise 4 Mayıs tarihinde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek." ifadelerini kullandı.

Toplantıya ev sahipliği yapan UID Gençlik Kolları Başkanı ve Genel Başkan Yardımcısı Metehan Çapacı da UDEF ile birlikte öğrencilere danışma hizmeti vermek için ücretsiz bir telefon hattı oluşturacaklarını ve konuyla ilgili detayları önümüzdeki günlerde kamuoyu ile paylaşacaklarını söyledi.

Almanya'da Uluslararası Öğrenci Buluşması

İnternette çok daha farklı görünüyordu! Eve gelince... İnternette çok daha farklı görünüyordu! Eve gelince...
Hafif ticari aracın çarptığı Bürge, toprağa verildiHafif ticari aracın çarptığı Bürge, toprağa verildi
İzmir'de deprem! 3.4 şiddetinde salladıİzmir'de deprem! 3.4 şiddetinde salladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu (UDEF)

En Çok Okunan Haberler

Binali Yıldırım'dan flaş 'seçim' açıklaması!

Binali Yıldırım'dan flaş 'seçim' açıklaması!

Havaalanındaki çirkin olay ortaya çıkardı! Bomba iddia

Havaalanındaki çirkin olay ortaya çıkardı! Bomba iddia

Herkesin gözü YSK'da! İşte o tarih...

Herkesin gözü YSK'da! İşte o tarih...

Patronunu, eşini ve kızını öldürüp, intihar etti!

Patronunu, eşini ve kızını öldürüp, intihar etti!

Memurların gözü bu haberde! Başvuru yapıldı

Memurların gözü bu haberde! Başvuru yapıldı

BBP Genel Başkanı Destici: 'Türkiye İttifakı'na varız

BBP Genel Başkanı Destici: 'Türkiye İttifakı'na varız

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

210 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı

210 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Küçükçekmece'deki iğrenç olayın faili yakalandı

Küçükçekmece'deki iğrenç olayın faili yakalandı

Böyle hastalık görülmedi! Arabasını bile satıp...

Böyle hastalık görülmedi! Arabasını bile satıp...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İzmir’in Foça ilçesinde 3.4 büyüklüğünde deprem

İzmir'de deprem! 3.4 şiddetinde salladı

Fenomen kardeşlere uyuşturucuya özendirme davası

Fenomen kardeşlere 10 yıl hapis istemi!

Çanakkale Boğazı'nda arızalı savaş gemisi römorkör tarafından çekildi

Boğazda ilginç görüntü! Savaş gemisi çekilerek götürüldü

Namaz kılarken patronunu öldürdü! Eve gelince ise katliam yaptı

Patronunu, eşini ve kızını öldürüp, intihar etti!

Küçükçekmece'de rezalet! Lüks ciple 9 yaşındaki kız çocuk kaçırmaya çalıştılar

Lüks ciple 9 yaşındaki kız çocuk kaçırmaya çalıştılar

Sahte altın satan kadını yakalamıştı! 'Mağdur oldum'

Sahte altın satan kadını yakalamıştı! 'Mağdur oldum'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.