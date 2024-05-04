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  4. Fatih'teki gasp dehşeti kamerada! Genç kadın kafa ve yumruk darbeleriyle neye uğradığını şaşırdı...

Fatih'teki gasp dehşeti kamerada! Genç kadın kafa ve yumruk darbeleriyle neye uğradığını şaşırdı...

04.05.2024 13:42
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İstanbul Fatih'te gece sularında dehşet bir gasp vakası yaşandı. Bir kadın yolda yürüdüğü sırada arkasından yaklaşan bir şahıs kadının çantasına sarıldı. Kadının direnişi üzerine kafa ve yumruk darbeleriyle karşılık veren şüpheli çantayı alarak kayıplara karıştı. Yaşanan dehşet anları saniye saniye kameralara yansıdı.

1 Mayıs gece 03.00 sıralarında Fatih Katip Kasım Mahallesi'nde meydana geldi. Muzaffer Karaaslan isimli şüpheli, evine gitmeye çalışan Yıldız Haydarova'nın yanına yaklaşıp çantasını çalmaya çalıştı. Çantasını kaptırmamak için direnen Haydarova'ya, Karaaslan tekme, yumruk ve kafa attı. Saldırgan aldığı darbelerin etkisiyle sarsılan kadının çantasını alıp kaçtı. Haydarova'nın şikayeti üzerine harekete geçen Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri inceledikleri güvenlik kamera görüntülerinin ardından şüpheli Muzaffer Karaaslan'ı yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Karaaslan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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"KADINI KEPENKLERE VURARAK, ÇANTASINI ALIP KAÇIYOR"

Olayı anlatan esnaf Şuayip Akdaş, “Sabah iş yerimiz açtık, memur arkadaşlar geldi. Burada bir gasp olayının gerçekleştiğini söylediler. Biz de kamera görüntülerimizi açtık, görüntülere baktığımızda bir kadının gece saat 03.00 civarlarında gasp edildiğini gördük. Kadını kepenklere vurarak, çantasını alıp kaçıyor. Adamı tanımıyorum daha önce de burada böyle olaylara şahit olduk” dedi.

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(İHA)Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Fatih gasp
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