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  4. Alo 182'den aşı randevusu nasıl alınır? e-Nabız ve MHRS BionTech ve Sinovac aşı randevusu sayfası...

Alo 182'den aşı randevusu nasıl alınır? e-Nabız ve MHRS BionTech ve Sinovac aşı randevusu sayfası...

02.06.2021 23:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüs pandemisinde Türkiye'de uygulanmaya başlanan aşı uygulaması tüm hızıyla devam ediyor. Aşı süreci aşı takvimine göre ilerlerken Sağlık Bakanı Koca, geçtiğimiz günlerde Covid-19 ile mücadele kapsamında 1 Haziran'dan itibaren 50 yaş üstündeki vatandaşların da aşılanmasına başlanacağını açıklamıştı. Peki Alo 182'den aşı randevusu nasıl alınır? İşte e-Nabız ve MHRS üzerinden BionTech ve Sinovac aşı randevusu sayfası...

Alo 182'den aşı randevusu nasıl alınır? e-Nabız ve MHRS BionTech ve Sinovac aşı randevusu sayfası...

Türkiye'de uygulanmaya devam eden koronavirüs aşısı süreci tüm hızıyla devam ederken, aşı takviminde sırası gelen yaş ve meslekler için de aşı randevuları açılmış durumda. Bakan Koca, geçtiğimiz günlerde 1 Haziran'dan itibaren 50 yaş üstündeki vatandaşların aşılanmasına başlanacağını duyurmuştu. Peki Alo 182'den aşı randevusu nasıl alınır?

ALO 182'DEN AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR? E-NABIZ VE MHRS ÜZERİNDEN BİONTECH VE SİNOVAC AŞI RANDEVUSU SAYFASI...

Gçetiğimiz yıldan bu yana devam eden koronavirüs pandemisi ile mücadele kapsamında 50 yaş üstündekilerin de aşılanmasına başlanıyor. İlk doz aşılarını olacak olan 50 yaş üstü yaş grubu vatandaşlar, 182 ve MHRS üzerinden nasıl aşı randevusu alabileceklerini araştırmaya koyuldu. Covid-19 aşısı olacak olan 80 yaş ve üzerindeki vatandaşlar, mobil uygulama ya da internetin yanında ayrıca MHRS Alo 182 hattını arayarak da aşı randevularını alabilmekte.

MHRS üzerinden aşı randevusu oluşturmak için öncelikle www.mhrs.gov.tr adresine giriş yapın. Eğer üyeyseniz bilgilerinizi girerek sisteme giriş yapın. Üye değilseniz “Üye Ol” seçeneğine tıklayın ve üyelik oluşturun.

Koronavirüs aşı randevusu almak için sisteme giriş yapın ve ardından “Aşı Randevusu Al” seçeneğini tıklayın. Öncelikli grupta olup olmadığını merak eden vatandaşlar, aralarında boşluk olacak şekilde "AŞI", "T.C. kimlik numarası" ve "T.C. kimlik seri numarasının son 4 hanesi"ni yazıp 2023'e kısa mesaj (SMS) göndererek sorgulayabiliyor. Vatandaş, eğer aşı yapılacak öncelikli grupta bulunuyorsa randevu işlemi için MHRS uygulamasına yönlendiriliyor. Uygulama ile seçilen sağlık kuruluşundan tarih ve saat belirtilerek randevu alınabilmekte. Randevu bilgisi SMS ile kişinin telefonuna gönderilmekte.

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Anahtar Kelimeler:
Aşı koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)

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