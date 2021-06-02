Alo 182'den aşı randevusu nasıl alınır? e-Nabız ve MHRS BionTech ve Sinovac aşı randevusu sayfası...

Türkiye'de uygulanmaya devam eden koronavirüs aşısı süreci tüm hızıyla devam ederken, aşı takviminde sırası gelen yaş ve meslekler için de aşı randevuları açılmış durumda. Bakan Koca, geçtiğimiz günlerde 1 Haziran'dan itibaren 50 yaş üstündeki vatandaşların aşılanmasına başlanacağını duyurmuştu. Peki Alo 182'den aşı randevusu nasıl alınır?

ALO 182'DEN AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR? E-NABIZ VE MHRS ÜZERİNDEN BİONTECH VE SİNOVAC AŞI RANDEVUSU SAYFASI...

Gçetiğimiz yıldan bu yana devam eden koronavirüs pandemisi ile mücadele kapsamında 50 yaş üstündekilerin de aşılanmasına başlanıyor. İlk doz aşılarını olacak olan 50 yaş üstü yaş grubu vatandaşlar, 182 ve MHRS üzerinden nasıl aşı randevusu alabileceklerini araştırmaya koyuldu. Covid-19 aşısı olacak olan 80 yaş ve üzerindeki vatandaşlar, mobil uygulama ya da internetin yanında ayrıca MHRS Alo 182 hattını arayarak da aşı randevularını alabilmekte.

MHRS üzerinden aşı randevusu oluşturmak için öncelikle www.mhrs.gov.tr adresine giriş yapın. Eğer üyeyseniz bilgilerinizi girerek sisteme giriş yapın. Üye değilseniz “Üye Ol” seçeneğine tıklayın ve üyelik oluşturun.