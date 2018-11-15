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Aloe Vera'nın inanılmaz faydaları! Okuduktan sonra elinizin altından ayırmayacaksınız

Sibel Ozdemir Sibel Ozdemir
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | 15.11.2018 10:55 | Son Güncelleme

Günlük cilt bakımı için banyo bombaları ve kontürleme paletleri daha yokken Aloe Vera kullanılıyordu. Hatta bir söylentiye göre Kleopatra cilt bakımında Aloe Vera'yı tercih ediyordu. Şimdilerde de birçok yararlı amaca sahip olduğu için bakım ürünü olarak kullandığımız, Mısırlıların 'ölümsüzlük bitkisi', Kızılderililerin ise 'cennetin asâsı' adını verdiği Aloe Vera'nın 8 faydasını bir araya getirdik.

Aloe Vera'nın inanılmaz faydaları! Okuduktan sonra elinizin altından ayırmayacaksınız

Daha yumuşak ve daha pürüzsüz bir cilt için Aloe Vera tam olarak nasıl kullanılır?

EPİLASYONDAN SONRA YANMALAR İÇİN KULLANIN

Jilet, epilasyon aleti ya da ağda. Tüylerin tıraş ettikten sonra oluşan kesik, yanma gibi hissi önlemek için aloe kullanabilirsiniz. Aloe Vera'daki enzimler, antiinflamatuar özellik sağlar.

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MAKYAJ TEMİZLEYİCİ OLARAK KULLANIN

Sadece saf aloe vera'yı bir pamuk topuna sürün ve makyajınızı nazikçe temizleyin. Bhanusali, “Uzun bir günden sonra ve bazen diğer ürünlerle kombinasyon halinde cildi sakinleştirmek için kullanılabilir” diyor. Women's Health'e konuşan ABD'li dermatolog Dhaval Bhanusali, ''uzun bir günden sonra ve bazen diğer ürünlerle kombinasyon halinde cildi sakinleştirmek için kullanılabilir'' diyor.

HARİKA BİR NEMLENDİRİCİ

Bhanusali “Aloe, cilde sudan dört kat daha hızlı nüfuz ederek onu büyük bir nemlendirici yapıyor” diyor.

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İLTİHABI AZALTMAYA YARDIMCI OLUR

Aloe, bir anti-enflamatuar olarak harikadır, nemlendirici, sakinleştirici bir his verir. Bhanusali, aloe'nun inflamasyonu azaltmak ve önlemek için üç şekilde çalıştığına dikkat çekİYORr: “Tahriş olmuş bölgelerde kan damarlarının genişlemesini önler, ağrı kesen salisilatlar üretir. Ve iltihabı tetikleyen bağışıklık tepkisini engeller.”

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BÖCEK ISIRIKLARINA KARŞI

Bhanusali, “Aloe vera, böcek ısırıkları için mucize bir ilaçtır'' diyor. İltihaplı bölgeyi yatıştırır, kaşıntıyı geçirir.

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SAÇ MASKESİ OLARAK KULLANILABİLİR

''Saçlarınız aloe gibi amino asitler ve enzimler içerir,” diyor saç bakım markası kurucusu Chelsea Scott. Saç için aloe kullanmak saçı besler ve hacim verir. Direkt olarak aloe yaprağından ya da yağından faydalanabilirsiniz. Her iki durumda da, sıvıyı haftada iki ila üç kez bir serum olarak kullanın: Sirkülasyonu artırmak ve daha iyi emilim için saç köklerini uyarmak için jelle doğrudan kafa derisine masaj yapın. Bir saat bekletin, sonra yıkamak için hafif bir şampuan kullanın.

DETOKS DÖNEMLERİNDE İMDADA YETİŞİYOR

Biriken zararlı kimyasalların ve serbest ajanların vücuttan atılması için detoks şart! Detoks dönemlerinde çok yoğun mesai yapan karaciğere yardımcı olmak için tüketebileceğiniz başlıca gıda Aloe Vera suyu.

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AKNE OLUŞUMUNU ÖNLÜYOR

Vücudun her köşesini nemlendiren aloe vera tabii ki cildinizi de es geçmiyor. Aloe vera suyu, cildi nemlendirerek akne ve sivilce oluşumunu en aza indiriyor. Zengin bir vitamin ve antioksidan kaynağı olan aloe vera güneşin cildinizde meydana getirdiği tahribatı önlemek için de birebir. Aloe vera, ultraviyole ışınlarının ciltte bıraktığı olumsuz etkileri bertaraf eder.

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