Aloe Vera'nın inanılmaz faydaları! Okuduktan sonra elinizin altından ayırmayacaksınız

Daha yumuşak ve daha pürüzsüz bir cilt için Aloe Vera tam olarak nasıl kullanılır?

EPİLASYONDAN SONRA YANMALAR İÇİN KULLANIN

Jilet, epilasyon aleti ya da ağda. Tüylerin tıraş ettikten sonra oluşan kesik, yanma gibi hissi önlemek için aloe kullanabilirsiniz. Aloe Vera'daki enzimler, antiinflamatuar özellik sağlar.

MAKYAJ TEMİZLEYİCİ OLARAK KULLANIN

Sadece saf aloe vera'yı bir pamuk topuna sürün ve makyajınızı nazikçe temizleyin. Bhanusali, “Uzun bir günden sonra ve bazen diğer ürünlerle kombinasyon halinde cildi sakinleştirmek için kullanılabilir” diyor. Women's Health'e konuşan ABD'li dermatolog Dhaval Bhanusali, ''uzun bir günden sonra ve bazen diğer ürünlerle kombinasyon halinde cildi sakinleştirmek için kullanılabilir'' diyor.

HARİKA BİR NEMLENDİRİCİ

Bhanusali “Aloe, cilde sudan dört kat daha hızlı nüfuz ederek onu büyük bir nemlendirici yapıyor” diyor.

İLTİHABI AZALTMAYA YARDIMCI OLUR

Aloe, bir anti-enflamatuar olarak harikadır, nemlendirici, sakinleştirici bir his verir. Bhanusali, aloe'nun inflamasyonu azaltmak ve önlemek için üç şekilde çalıştığına dikkat çekİYORr: “Tahriş olmuş bölgelerde kan damarlarının genişlemesini önler, ağrı kesen salisilatlar üretir. Ve iltihabı tetikleyen bağışıklık tepkisini engeller.”