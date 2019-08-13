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Aloe vera sürün, tıraş bıçağını bırakın! Cildi korumanın yolları

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | 13.08.2019 08:58 | Son Güncelleme

Kadınlar her yıl güzellik bakımları için binlerce lira harcıyor. Ancak bakımlı bir cilde sahip olmak için her zaman para harcamak zorunda değilsiniz. İşte pahalı güzellik tedavilerine başvurmadan da parlıklık kazandırmanın basit adımları.

Danışman dermatolog ve British Skin Foundation sözcüsü Dr Anton Alexandroff, “Cildimiz kendi kendine harika şeyler yapıyor ve ona bakmak çok önemli. Cildimiz sıcaklığımızı düzenlememize yardımcı olur ve bizi enfeksiyonlara karşı korur. Cilt yenilenmek için olağanüstü bir yeteneğe sahip, ancak düzgün bakmazsanız kolayca zarar görebilir” diyor.

Cildinize nasıl sağlıklı bir ışıltı kazandıracağınızla ilgili en iyi ipuçlarımızı paylaşıyoruz:

TIRAŞ BIÇAĞINI BIRAKIN

Yaz aylarında kadınların en büyük mücadelesi tüyleri olabilir. Ancak güneş ışığını gördüğünüz zaman tıraş bıçaklarına ve tıraş makinesine uzanmayın. Çünkü bu işlemler cildinizde tahrişe neden olabilir.

Ağda, başka bir epilasyon seçeneğidir, ancak Dr Alexandroff, tüy köklerinin dipten yırtılmasının, tüy köklerinin iltihaplandığı yaygın bir cilt rahatsızlığı olan folikülite yol açabileceği konusunda uyarıyor.

Dr Alexandroff, bu konuda lazeri öneriyor ve cilde zarar vermediği için tıraş bıçağı kullanmaktan çok daha iyi bir yöntem olduğunu kaydediyor.

SEBZE TÜKETİN

Sağlıklı bir diyet, sağlıklı bir vücudun anahtarıdır, ve cildinizin kalitesini de etkileyebilir. E Vitamini ciltte bulunan ve sebze, tohum ve et gibi yiyeceklerde bulunan bir antioksidandır. Kolajen üretimini artırarak ve kırışıklıkların, yaşlılık lekelerinin görünümünü azaltarak cildin daha genç görünmesine yardımcı olur.

Dr. Alexandroff, “Antioksidan içeren yiyecekler cildinizin sağlıklı kalmasına yardımcı olabilir. Yeşil sebzeler antioksidanlarda yüksektir” dedi.

KENDİ KREMİNİZİ YAPIN

Cildinizin bakımı çok masraflı olmak zorunda değildir. Evdeki imkanlarınızı kullanarak kendi nemlendiricinizi yapabilirsiniz. Bir fincan toz şekerini yarım fincan hindistan cevizi veya zeytinyağı ile karıştırarak elde edeceğiniz karşımı cildinizi için kullanabilirsiniz. Bu, gerektiğinde duşta kullanılabilir.

Dr. Alexandroff, “Cildiniz çok hızlı değişiyor ve çok küçük kirleri tutuyor. Bu karışım ayrıca cildinizi canlı tutmak ve kışın oluşan tüm kırışıklıkları engellemek için önemlidir” dedi.

ALOE VERA

Cildimize zarar veren UV ışınlarından korunmak için güneş kremi kullanmanın ne kadar önemli olduğunu hepimiz biliyoruz, özellikle güneş yanığı kabarcıkları melanom cilt kanseri riskini iki katına çıkarır. Ancak aşırı derece güneş yanağına maruz kaldıysanız cildi mümkün olduğunca çabuk rahatlatmak önemlidir.
Kızarıklığı azaltmak ve yanmış cildi yatıştırmak için en doğal çözümlerden biri aloe vera bitkisidir.

Yanmış cildinize aloe vera sürmek garip gelse de, yaprakların içindeki jöle benzeri şeyler vitamin ve minerallerle doludur.
Glikoproteinler, şişliği azaltırken ağrı ve iltihabı hafifletir. Bitkideki polisakaritler, hasar görmüş cilt hücrelerinin onarımına yardımcı olur ve yenilerini oluşturur.
Bu yüzden güneş ışığının ilk belirtisinde aloe vera suyundan ve yapraklarından yardım alın.

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