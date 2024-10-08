Alper Kul ayrıldı, Onur Buldu ve Ecem Erkek döndü! Güldür Güldür fragmanı sosyal medyayı salladı

Televizyon ekranlarının en uzun soluklu eğlence programlarından biri olan Güldür Güldür Show yeni sezona bomba gibi dönüyor.

Güldür Güldür Show, 19 Ekim Cumartesi günü yeni sezonuyla izleyiciyle buluşuyor. Yeni sezonda bazı isimler yer almayacak bazı isimler ise geri döndü.

Alper Kul geçtiğimiz günlerde ayrılık haberini "Ben bu sezon Güldür Güldür ailemle birlikte ekranlarınızda olamayacağım. Affınıza sığınarak bu seneyi pas geçiyorum" demişti.

Onur Buldu ve Ecem Erkek ise bu sezon Güldür Güldür Show'da yeniden yer aldığını açıkladı ve bu haber sevinçle karşılandı.

Güldür Güldür fragmanını gören seyirciler "Çok şükür kavuşturana eski bölümleri izlemekten bıktım", "Naime ve Bilal cidden varlar", "Naime mutluluk kattı", "Ülke çok gerildi biraz tebessüm şart", "Gözümüz yollarda kaldı" yorumlarında bulundu.

NAİME VE BİLAL GERİ DÖNDÜ

Onur Buldu, 'Güldür Güldür Show'un afişini paylaşarak esprili bir şekilde; "Canlarım şöyle bir kişilik yer açsak. Sığarım araya çok sıkıştırmayın kendinizi" mesajını paylaşmıştı.

Ecem Erkek de aynı afişi paylaşarak; "E bir kişilik yer de ben isterim" notunu düşmüştü.