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Alperen'in ölümüne ilişkin yeni gelişme! Acılı baba konuştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.11.2019 11:53 | Son Güncelleme

İzmir Çiğli'de 3 yaşındaki Alperen Sakin'in unutulduğu anaokulu servisinde yaşamını yitirmesine ilişkin, kreşi denetleyen 3 milli eğitim müfettişi hakkında 'ihmal suretiyle görevi kötüye kullanmak' suçlamasıyla dava açıldı. Oğlunun ölümüne ilişkin yaşanan yeni gelişmeyi değerlendiren baba Serkan Sakin, "Bu davayla birlikte birçok şey açığa çıkacak ve davanın seyri değişecek." dedi.

Olay, 15 Ağustos 2017 tarihinde Çiğli ilçesi Köyiçi Mahallesi'nde meydana geldi. Buket- Serkan Sakin çiftinin oğulları Alperen Sakin, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Çiğli Özel Sevgi Yumağı Anaokulu'na götürülmek üzere servis minibüsü şoförü Taner İşgören (47) ile rehber personel Dilara K.'ye (17) teslim edildi. Öğrenciler indirildiği sırada Dilara K., ağlayan bir öğrenciyi alarak, okula girdi. Serviste uyuyan Alperen'i fark etmeyen sürücü, aracı okulun yanında bulunan ve otopark olarak kullanılan boş arsaya çekti. Sıcak havada serviste unutulan küçük çocuk, yaşamını yitirdi. Olayın ardından, anaokulunun sahibinin de aralarında bulunduğu 6 sanık hakkında 'taksirle adam öldürmek ve delilleri yok etmek' suçlarından dava açıldı. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 14'üncü Ceza Dairesi'nce yapılan yargılamada, Taner İşgören 6 yıl 8 ay, kreş sahibi Yurdagül İşgören'e 7 yıl 6 ay, Arzu Gülmez'e 2 yıl 6 ay, Dilara K.'ye 5 yıl, Bekir Gül'e 3 yıl 20 gün ve Ahmet Somun'a ise 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Alperen Sakin'in ölümüne ilişkin Çiğli İlçe Milli Eğitim Müdürü Mesut U. ile şube müdürleri Hüseyin B. ve Şener Ş. hakkında da 'görevi ihmal'den açılan davada da sanıklar 1'er yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırıldı, hükmün açıklanması geri bırakıldı.

24 ARALIK'TA HAKİM KARŞISINA ÇIKACAKLAR

Ailenin şikayeti üzerine kreşi denetleyen 3 milli eğitim müfettişi hakkında soruşturma başlatıldı. Milli eğitim müfettişleri N.K.A, S.S. ve B.K. hakkında iddianame hazırlandı. 3- 4 Şubat 2016'da N.K.A. ve S.S.'nin Özel Sevgi Yumağı Anaokulu'nda denetim görevini yaptıktan sonra denetim raporunu hazırladıkları, B.K'nin de raporda inceleme yaptığı belirtildi. İddianame Karşıyaka 1. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilirken, sanıklar hakkında 'ihmal suretiyle görevi kötüye kullanmak' suçlamasıyla dava açıldı. 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezası istenen sanıklar 24 Aralık'ta hakim karşısına çıkacak.

"DAVANIN SEYRİNİ DEĞİŞTİRECEK"

Alperen'in babası Serkan Sakin, müfettişlerin hakim karşısına çıkacak olmasının kendileri adına mutluluk verici bir karar olduğunu söyledi. Okulu denetleyen ve rapor hazırlayan müfettişlerin hakim karşısına çıkacak olmasının davanın seyrini değiştireceğini söyleyen Sakin, "Alperen'in serviste öldüğüne hala inanmıyoruz. Kreşin içinde hiçbir şey düzenli değildi ve kamera kayıtları da silinmişti. Kreşi denetleyen müfettişlerin, birçok eksiğe göz yumduklarını ve görmezden geldikleri için mahkemeye başvurduk. Müfettişlerin, kreşi kontrol etmeden iki gün önce kreş sahiplerine haber verdiklerini öğrendik. Şimdi bu müfettişler hakim karşısına çıkacak. Bu karardan dolayı çok mutluyuz. Umarım bu mutluluk güzel bir sonuçla biter ve adalet yerini bulur. Saklanmış olan birçok şey ortaya çıkacak ve bunlar da davanın şeklini değiştirecek. Gelecekteki yaşayacak evlatlarımız için adalet arayışımız sürecek." diye konuştu.

Kaynak: DHA


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