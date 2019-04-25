KADIN

Altı aylıkken yürümeye başladı şimdi Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeyi bekliyor!

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
ANNEÇOCUK HABERLERİ  | 25.04.2019 09:18 | Son Güncelleme

Hiçbir ebeveyn çocuklarının ne zaman yürüyeceğini bilemez ancak, çoğu bebeğin yaklaşık 12 aylıktan itibaren yürümeye başladığı bir gerçek. Henüz altı aylıkken ilk adımlarını atan Freya adındaki bebek ise, yürümesiyle şaşkına çeviriyor. Hatta Guinness Rekorlar Kitabı'na bile girebilir.

Altı aylıkken yürümeye başladı şimdi Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeyi bekliyor!

Altı aylık Freya halen 0-3 aylık giysiler giyiyor ve sadece 13 kilo ağırlığında. Eylül 2018'de İngiltere Essex'de dünyaya gelen Freya'nın ebeveynleri onun her zaman 'süper bebek' olduğunu söylüyor.

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Essex Gazetesine konuşan anne şöyle konuşuyor: ''O her zaman uyku ile savaşan bir bebek oldu ve her şeyi çok hızlı bir şekilde öğrendi. Sürekli hareket halinde olmak istiyor. İki aylıktan itibaren ayağa kalkmaya çalışıyordu ve dört aylıkken yardımsız oturuyordu. Şimdi ise 6 aylık ve yürüyor.''

Aile daha önce böyle bir olayın yaşanmadığı iddiasında olduğu için kızlarının Guinness Rekorlar Kitabı'na girmesini umuyor.

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Freya Guinness Rekorlar Kitabı

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