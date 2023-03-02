Altılı Masa adayı kim oldu? Altılı Masa Cumhurbaşkanı adayı ne zaman açıklanacak? Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Pazartesi açıklanıyor!

Altılı Masa toplantısı başladı CHP, İYİ Parti, Saadet, DEVA, Gelecek ve DP liderlerinin bir araya geldiği toplantıda Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı belli olacak. Bu süreçte aday olarak Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş gibi çok sayıda ismin aday olacağı iddia edilmişti. Peki, Altılı Masa adayı kim olacak? Altılı Masa cumhurbaşkanı adayı ne zaman açıklanacak? Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı belli oluyor. İşte detaylar...

ALTILI MASA TOPANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Altılı masanın ikinci tur kapsamındaki son toplantısı, Saadet Partisi Genel Merkezi'nde başladı.

CHP, İYİ Parti, Saadet, DEVA, Gelecek ve DP liderleri bugünbir kez daha bir araya geldi.

Altılı Masa toplantısının ardından Millet ittifakının Cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi bekleniliyor.

ALTILI MASA CUMHURBAŞKANI ADAYI KİM?

Altılı Masa cumhurbaşkanı adayı merak konusu olurken konuya ilişkin geçtiğimiz gün yöneltilen soru üzerine açıklamada bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugünü işaret ederek Millet İttifakı toplantısında adayın belirlenebileceğini ifade etmişti.

Kemal Kılıçdaroğlu, adayın hemen açıklanmayabileceğini de vurgulamıştı.

ALTILI MASA CUMHURBAŞKANI ADAYI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu ise geçtiğimiz günlerde Kemal Kılıçdaroğlu ile Meral Akşener'in görüşmesi üzerine yaptığı açıklamada şu ifadelere yer vermişti:

"2 Mart'ta Millet İttifakı 13. cumhurbaşkanını belirleyecek. Bu iradeyi gösterecek ve en kısa zamanda da bu iradenin ortaklaşmasıyla bunu milletimizle paylaşacağız. Biz İYİ Parti olarak milletimizin neyi beklediğini biliyoruz. Biz istişareye çok önem veren bir partiyiz."

İYİ Parti Sözcüsü Zorlu, Millet İttifakı'nın adayının en kısa zamanda duyurulacağını vurgulamıştı.



