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Altılı masanın adayı gündemde... Melek Baykal ve Fazıl Say Cumhurbaşkanı adayını paylaştı!

03.03.2023 11:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altılı masanın 'aday' açıklaması merakla beklenirken sosyal medyanın gündemi de Millet ittifakı... Usta oyuncu Melek Baykal adaylık gündemi sırasında Kılıçdaroğlu'nu paylaşarak "Evet" dedi. Fazıl Say da adayını açıkladı.

Altılı masanın adayı gündemde... Melek Baykal ve Fazıl Say Cumhurbaşkanı adayını paylaştı!

Altılı masanın 'aday' kararı sosyal medyanın gündeminde. Kulislerde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun isminin cumhurbaşkanı adayı olarak masaya geldiği ancak İYİ Parti'nin; Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıktığı iddia edildi.

Bu iddialar gündemdeyken Cennet Mahallesi, Ferhunde Hanımlar, Hayat Bağları gibi dizilerde yer alan usta oyuncu Melek Baykal sosyal medyadan cumhurbaşkanı adayını açıkladı.

Ekran Alıntısı

Melek Baykal sosyal medya hesabından Kemal Kılıçdaroğlu'nu paylaşarak "Evet" yazdı.

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FAZIL SAY DA PAYLAŞTI

Melek Baykal gibi Fazıl Say da adayını açıkladı. Fazıl Say, Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafını "Kazanacağız" notuyla paylaştı.

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Melek Baykal kılıçdaroğlu sosyal medya

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