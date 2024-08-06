Altın Küre'deki o anlara tepki gösterdi! Mehmet Ali Erbil Kerem Bürsin için açtı ağzını yumdu gözünü...

MYNET-Altın Küre Ödülleri'nin Global İkon Ödülü, bu yıl ilk kez verildi ve ödül, ünlü Hollywood yıldızı Sharon Stone’ın oldu. Tören, 2 Ağustos'ta Bodrum’da yapıldı.

Bu özel gecenin sunuculuğunu ise Kerem Bürsin ile Büşra Pekin üstlendi.

Ancak, Bürsin’in sahnedeki performansı, ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'i kızdırdı.

Bürsin’in sahnedeyken ellerini cebine sokması, Mehmet Ali Erbil’in tepkisini çekti. “Beyaz Magazin” programına telefonla bağlanan ünlü şovmen, genç oyuncuyu sert sözlerle eleştirdi.

AÇTI AĞZINI YUMDU GÖZÜNÜ

Erbil, 'Yıllardır önemli gecelerde sunuculuk yaparım. Bir kez olsun elimi cebime sokarak sunuculuk yapmadım. Bu, seyirciye saygısızlıktan da öte terbiyesizlik. Bu, güvensizlik. Ben hocalarımdan böyle görmedim. Rahmetli Halit Kıvanç’ın, Erkan Yolaç’ın tek bir fotoğrafını hatırlar mısınız elleri ceplerinde? Türkiye’de yaşıyoruz, Türk kültürü almışız, birbirine saygılı insanlarız. Orada kadınlar, kızlar, çoluk çocuk var. Sen kimsin ya elin cebinde sunuculuk yapıyorsun? Bunun karşılığı nedir? Kendine olan güvensizliği.' ifadelerini kullandı.

"OYUNCULUK YAPTIĞINI MI SANIYOR"

Mehmet Ali Erbil, sunuculuğunu eleştirdiği Bürsin’in oyunculuğunu da beğenmediğini söyledi. Erbil, “Bir tek İngilizce ile bu iş oluyor mu? Oyunculuğu görüyorsunuz. Yarım yamalak, Amerikanvari Türkçesiyle oyunculuk mu yaptığını sanıyor?” diye konuştu.