Altın ve bitcoin fiyatları neden düştü?

Lüksemburg merkezli bitcoin borsası Bitstamp fiyatlarına göre pazar günü yüzde 10 düşen bitcoin, 12 Mart'tan bu yana görülen en sert günlük kaybını kaydetti.

Piyasa değeri en yüksek kripto para olan bitcoin, geçen hafta 10 bin doların üzerine tırmanmasının ardından hafta sonu değer kaybetti.

Dünyanın en çok tercih edilen kripto parası olan bitcoindeki düşüşün nedeni ise biraz daha farklı.

Altın, koronavirüs salgınının yarattığı endişelere paralel olarak uzun zamandır son 8 yılın en yüksek seviyelerinden işlem görüyor.

ABD altın vadelileri ise yüzde 0,4 düşerek ons başına 1707 dolar oldu.

Riskli zamanlarda güvenli bir liman sayılması nedeniyle, tercih edilen bir yatırım aracı olan altının spot fiyatı bugün yüzde 0,22 değer kaybıyla ons başına 1698 dolardan işlem gördü.

Bloomberg HT'nin haberine göre bitcoin Cuma gününden beri yüzde 13'ten fazla değer kaybederek, Salı günü gerçekleşecek "halving" (yarılanma) işlemi öncesinde 8630 dolardan işlem gördü.

Yarıya düşme anlamına gelen "halving/halvening" adlı işlem, madencilerin ödüllendiriliği kripto para miktarının yüzde 50 azalması demek. Enflasyonu kontrol altına almak için tasarlanan bu işlem ile birlikte madencilerin alacağı ödül 12 Mayıs itibarıyla yarıya inecek. Halving her dört yılda bir gerçekleşiyor.

Koronavirüs salgınının yarattığı belirsizlik bitcoinde tam tersi bir etki yarattı ve normalde teknik bir işlem olan "halving" (yarılanma) işlemi sırasında yükselen bitcoin fiyatlarının yerine düşüş görülmesine yol açtı.

Ancak kimi uzmanlar halen bitcoin fiyatlarının yükseleceğine inanıyor.

Altın tarihi zirveden döndü

Başta Avrupa olmak üzere dünyanın birçok yerinde koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları gevşetilmeye başladı.

Bu da risk iştahının artmasına ve altının değer kaybetmesine yol açtı.

Geçen haftanın son işlem gününde 396,50 lira ile tarihin en yüksek seviyesini test eden gram altın haftayı 392,3 lira seviyelerinde tamamlamıştı.