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"Altın yerine bebek bezi hediye edin"

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.10.2018 11:37 | Son Güncelleme

CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer: - "Ekonomik boy büyük bir bebek bezinin maliyeti, gram altının fiyatıyla yarışır duruma geldi. Yakın zamanda bebek görmeye gideceklere de bir tavsiyemiz var, artık gram altın yerine bebek bezi de takabilirler"

CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, "Ekonomik boy büyük bir bebek bezinin maliyeti gram altının fiyatıyla yarışır duruma geldi. Yakın zamanda bebek görmeye gideceklere de bir tavsiyemiz var, artık gram altın yerine bebek bezi de takabilirler." dedi.

Taşcıer, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, bebek bakım ürünlerindeki fiyat artışlarını değerlendirdi ve eleştirilerde bulundu.

Son dönemde maaşlara zam yapılmamasına rağmen birçok üründe olduğu gibi bebek bezi ve mama fiyatlarının da arttığını belirten Taşcıer, ikinci çocuğunu yakın zamanda dünyaya getiren bir anne olarak bunu yakından hissettiğini aktardı.

Bu ekonomik şartlarda asgari ücretli, 4-5 çocuklu bir ailenin nasıl geçinebileceğini soran Taşcıer, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Zamlanan doğalgaz borcunu mu elektrik faturasını mı kirasını mı ödesin, çocuğuna üst baş mı alsın yoksa çocuğunu okula gönderip okulun temizlik ihtiyaçlarını mı karşılasın? 'Kriz, miriz yok, hepsi psikolojik' dedikleri, anne ve babaları nasıl etkiliyor, bir örnekle anlatayım: Bebek bezinin maliyeti bir yılda yüzde 100 arttı. Yeni doğan bir bebek günde ortalama 10 kez bez değiştiriyor. İçerisinde 168 tane büyük boy bezin paket fiyatı 190 lira. Bir ayda bir bebeğin sadece bez maliyeti 380 lira. Ekonomik boy büyük bir bebek bezinin maliyeti gram altının fiyatıyla yarışır duruma geldi. Yakın zamanda bebek görmeye gideceklere de bir tavsiyemiz var, artık gram altın yerine bebek bezi de takabilirler."

Aynı dönemde bebek mamalarının yüzde 100, pişik kremlerinin ise yüzde 70 zamlandığını kaydeden Taşcıer, "Tabii sarayda yaşayanlar, ismini dahi bilmediğimiz içeceklerle beslenenler elbette yurttaşın ekonomisini bilemez, asgari ücretlinin sorununu anlayamaz." diye konuştu.

Çocuğuna mama alamama psikolojisini, bunu yaşamayan anne babaların anlayamayacağını vurgulayan Taşcıer, "Yakın zamanda çocuğuna pantolon alamadığı için intihar eden bir babayla sarsıldık. Biz artık böyle haberler görmek istemiyoruz. İnsanları çocuklarıyla sınamasınlar." dedi.

Kurdele ve çengelli iğne taktığı bebek bezini basın mensuplarına gösteren Taşcıer, bir gazetecinin, bebeğinin kaç günlük olduğunu ve adını sorması üzerine, "Nehir" adındaki kızının 50 günlük olduğunu, bez maliyetlerini bizzat hesapladığını bildirdi.

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altın bebek bezi CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer

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