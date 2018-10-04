"Altın yerine bebek bezi hediye edin"

CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, "Ekonomik boy büyük bir bebek bezinin maliyeti gram altının fiyatıyla yarışır duruma geldi. Yakın zamanda bebek görmeye gideceklere de bir tavsiyemiz var, artık gram altın yerine bebek bezi de takabilirler." dedi.

Taşcıer, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, bebek bakım ürünlerindeki fiyat artışlarını değerlendirdi ve eleştirilerde bulundu.

Son dönemde maaşlara zam yapılmamasına rağmen birçok üründe olduğu gibi bebek bezi ve mama fiyatlarının da arttığını belirten Taşcıer, ikinci çocuğunu yakın zamanda dünyaya getiren bir anne olarak bunu yakından hissettiğini aktardı.

Bu ekonomik şartlarda asgari ücretli, 4-5 çocuklu bir ailenin nasıl geçinebileceğini soran Taşcıer, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Zamlanan doğalgaz borcunu mu elektrik faturasını mı kirasını mı ödesin, çocuğuna üst baş mı alsın yoksa çocuğunu okula gönderip okulun temizlik ihtiyaçlarını mı karşılasın? 'Kriz, miriz yok, hepsi psikolojik' dedikleri, anne ve babaları nasıl etkiliyor, bir örnekle anlatayım: Bebek bezinin maliyeti bir yılda yüzde 100 arttı. Yeni doğan bir bebek günde ortalama 10 kez bez değiştiriyor. İçerisinde 168 tane büyük boy bezin paket fiyatı 190 lira. Bir ayda bir bebeğin sadece bez maliyeti 380 lira. Ekonomik boy büyük bir bebek bezinin maliyeti gram altının fiyatıyla yarışır duruma geldi. Yakın zamanda bebek görmeye gideceklere de bir tavsiyemiz var, artık gram altın yerine bebek bezi de takabilirler."