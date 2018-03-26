Alyanslar çıktı artık bunlar takılacak

Dermal piercingler vücudumuzda vurgulamak istediğimiz bölgelerde kullandığımız takılardır. Kimi zaman cesaret kimi zaman farklılık göstergesi olan piercingler günümüzde boyut değiştirerek dermal piercing uygulamasına kadar geldi.

İnsanlar artık geleneksel nişan yüzükleri yerine elmas ve diğer kıymetli taşları parmaklarına sabitletiyorlar ve ideal yerlerde oldukları sürece yıllarca kullanılabiliyorlar.

Dermal piercing bilinen geleneksel piercinglerden farklıdır. Geleneksel piercingler deriye bir yerden ggirip diğer yerden çıkan takılardır. Dermal piercing tek parça halinde, tek yüzeyli titanyum takı kullanılarak deri altına sabitlenir.

Dermal piercingi uygulayan uzman, uygulanacak deride küçük bir delik açar. Daha sonra bu küçük deliğe dermal anchor'u (vidayı) pense yardımıyla genişlettiği deliğe yerleştirir. Penseyi deriden kurtardığında vida daralan deriye sabitlenmiş kalır. Zamanla derinin iyileşmesiyle piercing deride sabitlenir.

Doktorlar ise dermal piercingler konusunda uyarılarda bulunuyorlar. New York Mount Sinai Hastanesi'nde dermatoloji uzmanı olarak görev yapan Joshua Zeichner, ''Dermak piercing konusunda oldukça endişeliyim. Elinizin yanlışlıkla masa ya da kapı kenarına çarptığını düşünün. Dışarıdan herhangi bir darbe söz konusu olmasa bile deri zamanla piercingi yabancı madde olduğundan atmak isteyebilir. Bazı metaller, örneğin nikel alerjik reaksiyona neden olabilir'' diye konuşuyor.

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