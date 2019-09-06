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Aman dikkat! Yenidoğan bebeklerinizi 30 dakikadan fazla araba koltuğunda bırakmayın

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
ANNEÇOCUK HABERLERİ  | 06.09.2019 14:39 | Son Güncelleme

Yeni doğanları 30 dakikadan daha uzun süre araba koltuğunda tutmak, nefes alış vermede soruna yol açıyor, kalp atışlarında da artışa neden oluyor. Ancak uzmanlara göre ebeveynlerin yalnızca çok azı bu risklerin farkında.

Araba sigortası hizmeti veren bir firma tarafından yapılan yeni bir ankette, ebeveynlerin çok azı böyle bir tehlikenin farkında. Çalışmaya göre yenidoğan bebeklerin yarım saatten fazla araba koltuğunda oturması nefes alış vermede soruna yol açıyor, kalp atışlarında da artışa neden oluyor.

Ankete katılan ebeveynlerin dörtte üçü bir seferde 30 dakikadan fazla seyahat etmenin yenidoğan bebekler için nefes almada zorluklara neden olabileceğinin farkında olmadığını belirtti. İki bin yetişkinin katıldığı ankette bu risklerin farkında olan kişiler daha çok genç yaşta olan anne baba olan kişiler. 35 ve üstü bu risklerin pek farkında değil.

Bristol Üniversitesi'nden Profesör Peter Fleming, 'evet bu koltuklar hayat kurtarıcı ancak yenidoğan bebekler için tehlikeli olabilecek sonuçlar doğurabilir. Araba koltukları bebekler uzun süre uyusunlar diye tasarlanmamıştır. Doğumdan sonraki ilk dört ila altı haftada ebeveynler, bebekleri için 30 dakikadan daha uzun süren araba yolculuklarından kaçınmaya çalışmalı ve bir yetişkin mümkün olduğunda kontrol etmek için arabanın arka koltuğunda bebekle seyahat etmelidir' diye konuşuyor.

KOLTUĞUN 30 DERECE EĞİMLİ OLMASINA DİKKAT EDİN

Araba sigortası müdürü Alex Borgnis de, 'bir bebeğin en güvenli seyahat etme yolu araba koltuğudur. Ancak anne babalar bu konuda bilinçli olmalıdır. Uzun bir yolculuksa sık sık mola verilmeli. Bebeğe göz kulak olmak için bir kişi mutlaka arkaya oturmalı ve bebeğin öne doğru eğilmediğinden emin olunmalıdır.Ssolunum ve kalp sağlığının tehlikeye atılmaması için, araç içi bebek koltuklarının 30 derece eğimli olmasına da dikkat edilmelidir' diye ekliyor.


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