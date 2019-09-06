Aman dikkat! Yenidoğan bebeklerinizi 30 dakikadan fazla araba koltuğunda bırakmayın

Araba sigortası hizmeti veren bir firma tarafından yapılan yeni bir ankette, ebeveynlerin çok azı böyle bir tehlikenin farkında. Çalışmaya göre yenidoğan bebeklerin yarım saatten fazla araba koltuğunda oturması nefes alış vermede soruna yol açıyor, kalp atışlarında da artışa neden oluyor.

Ankete katılan ebeveynlerin dörtte üçü bir seferde 30 dakikadan fazla seyahat etmenin yenidoğan bebekler için nefes almada zorluklara neden olabileceğinin farkında olmadığını belirtti. İki bin yetişkinin katıldığı ankette bu risklerin farkında olan kişiler daha çok genç yaşta olan anne baba olan kişiler. 35 ve üstü bu risklerin pek farkında değil.

Bristol Üniversitesi'nden Profesör Peter Fleming, 'evet bu koltuklar hayat kurtarıcı ancak yenidoğan bebekler için tehlikeli olabilecek sonuçlar doğurabilir. Araba koltukları bebekler uzun süre uyusunlar diye tasarlanmamıştır. Doğumdan sonraki ilk dört ila altı haftada ebeveynler, bebekleri için 30 dakikadan daha uzun süren araba yolculuklarından kaçınmaya çalışmalı ve bir yetişkin mümkün olduğunda kontrol etmek için arabanın arka koltuğunda bebekle seyahat etmelidir' diye konuşuyor.