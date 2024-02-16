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Amanda Holden yeni yaşını hiçbir şey giymeyerek kutladı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
16.02.2024 11:19 | Son Güncelleme:
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Amanda Holden 53. yaşını kutlamak için kayaların üzerine çıplak şekilde çıkarak poz verdi. Ünlü jüri üyesi verdiği frikikleri bazen bilerek verdiğini açıklamasıyla gündeme gelmişti.

Amanda Holden yeni yaşını hiçbir şey giymeyerek kutladı

Müzik yarışmasında jüri olan Amanda Holden, müstehcen kıyafetleriyle adından söz ettiren bir isim.

İngiltere’nin yetenek avcısı Amanda Holden, Britain's Got Talent yarışmasında bilerek verdiği frikiklerle ve dekolteleriyle gündeme gelirken şikayetleri de umursamadığını söylüyordu.

"Eğer kalçalarım ve göğüslerim hakkında konuşmak istiyorlarsa buyursunlar konuşsunlar" diyen ünlü isim yeni yaşını çıplak pozla kutladı.

ftr

Holden kayalıkların üzerinde arkadaşına çıplak poz vererek yine adından söz ettirmeye başardı. Ünlü isim yıllara meydan okuyan fiziğiyle de dikkat çekti.

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