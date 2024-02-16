Amanda Holden yeni yaşını hiçbir şey giymeyerek kutladı

Müzik yarışmasında jüri olan Amanda Holden, müstehcen kıyafetleriyle adından söz ettiren bir isim.
İngiltere’nin yetenek avcısı Amanda Holden, Britain's Got Talent yarışmasında bilerek verdiği frikiklerle ve dekolteleriyle gündeme gelirken şikayetleri de umursamadığını söylüyordu.
"Eğer kalçalarım ve göğüslerim hakkında konuşmak istiyorlarsa buyursunlar konuşsunlar" diyen ünlü isim yeni yaşını çıplak pozla kutladı.
Holden kayalıkların üzerinde arkadaşına çıplak poz vererek yine adından söz ettirmeye başardı. Ünlü isim yıllara meydan okuyan fiziğiyle de dikkat çekti.