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  4. Amasya'da 12 köpek yavrusunun zehirlenerek öldürdüğü iddiası

Amasya'da 12 köpek yavrusunun zehirlenerek öldürdüğü iddiası

16.09.2022 21:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Müdahale edilen 13 köpek ise tedavi için barınağa götürüldü

Merzifon ilçesinde 12 köpek yavrusunun zehirlenerek öldürüldüğü iddia edildi.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Çavundur köyünde, köpekleri hareketsiz gören duyarlı vatandaşlar durumu jandarmaya bildirdi.

Olay yerine giden jandarma ekipleri, 12 köpek yavrusunun ölü olduğunu tespit etti.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Merzifon Belediyesi ekiplerinin çalışmasının ardından zehirlendiği tespit edilen 13 köpek ise tedavisi için barınağa götürüldü.

Olayla ilgili adli soruşturmanın başlatıldığı öğrenildi.

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