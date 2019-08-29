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Amasya'da dolandırıcılık şebekesi çökertildi: 4 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 29.08.2019 17:01 | Son Güncelleme

AMASYA'nın Merzifon ilçesinde, telefonla aradıkları kişileri, kendilerini 'savcı' olarak tanıttıktan sonra dolandıran 6 kişilik çetenin aranan 4 üyesi, sorgularının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Amasya'da dolandırıcılık şebekesi çökertildi: 4 tutuklama

Sinan HARMANCI/AMASYA, (DHA)- AMASYA'nın Merzifon ilçesinde, telefonla aradıkları kişileri, kendilerini 'savcı' olarak tanıttıktan sonra dolandıran 6 kişilik çetenin aranan 4 üyesi, sorgularının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
İlçede yaşayan N.Ç., nisan ayında polisi arayarak, kendisini telefonla arayarak, 'savcı' olduğunu söyleyen bir kişinin, 'kimlik bilgilerinin terör örgütü tarafından ele geçirildi' sözleri üzerine belirttiği adrese 450 bin TL bıraktığını daha sonra ise dolandırıldığını anladığını söyledi. Ayrıca kendisinden 100 bin TL daha istendiğini bildirdi. Bunun üzerine polis, N.Ç.'den, bu kişilere randevu vermesini istedi. Ardından da operasyon için harekete geçti.
Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, belediye personeline ait kıyafetleri giyerek, bahçıvan ve temizlik görevlisi gibi davranarak, randevu yerinde bekledi. N.Ç. ile buluşmaya gelen 2 şüpheli, yakalanarak, gözaltına alındı. İ.F. ve M.T. oldukları belirlenen dolandırıcılar, sevk edildikleri adliyede mahkemece tutuklandı.
DİĞER ŞÜPHELİLER DE TUTUKLANDI
Yakalanma anları polis kamerası tarafından görüntülenen şüphelilerin ifadesi doğrultusuna soruşturmayı genişleten polis, dolandırıcılık yapan şüphelilerin 6 kişilik çete olduğunu tespit etti. Polis, kimliklerini tespit ederek takibe aldığı 4 çete üyesini de operasyonla yakaladı. F.K., H.T., B.B. ve Ö.Ö. isimli şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda dolandırıcılık olaylarında kullanılan çok sayıda telefon, SIM kartı ve telsiz ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

FOTOĞRAFLI

Amasya'da dolandırıcılık şebekesi çökertildi: 4 tutuklamaAmasya'da dolandırıcılık şebekesi çökertildi: 4 tutuklamaAmasya'da dolandırıcılık şebekesi çökertildi: 4 tutuklama

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