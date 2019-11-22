HABER

Amatör balıkçının göz kapağına saplanan "olta iğnesi" hastanede çıkarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.11.2019 10:59 | Son Güncelleme

Samsun'un Alaçam ilçesinde 24 yaşındaki İlkay Mutlu, kayalıklar üzerinde balık tutarken, olta iğnesi göz kapağına saplandı - Hastaneye kaldırılan Mutlu'nun göz kapağındaki olta iğnesi pense ile kesilerek çıkarıldı

Samsun'un Alaçam ilçesinde 10 yıldır amatör olta balıkçılığı yapan İlkay Mutlu (24), kayalıklar üzerinde balık tutarken olta iğnesinin göz kapağına saplanması sonucu yaralandı.

Mutlu, Yakakent sahilinde kayalıklarda olta ile balık avına çıktı. At-çek spin avcılığı yapan Mutlu, oltasındaki rapalaya yem yerleştirdikten sonra deniz atmak için hamle yaptığı sırada oltadaki iğne göz kapağına saplandı.

Çevredekilerin yardımı ile Alaçam Devlet Hastanesine götürülen Mutlu'nun göz kapağındaki iğne müdahale ile çıkarıldı.

Mutlu, AA muhabirine, olta balıkçılığının basit gibi gözüken bir hobi olmasına rağmen, riskli durumları olduğunu söyledi.

Mutlu, "Birçok kez oltanın ucundaki iğne vücudumun çeşitli yerlerine saplandı ancak ilk kez göz kapağıma takıldı. Gözümü kaybedebilirdim. Göz kapağımda iğne ile hastaneye gittiğimde doktorlar ve diğer sağlık çalışanları çok şaşırdı. Defalarca başıma böyle iğne saplanması kazası geldiği için nasıl müdahale edebileceklerini bile ben söyledim. Çünkü olta ucundaki iğnenin kancalı bir yapısı var, çıkarırken gözümü bile kaybedebilirdim. Ancak pense ile ucunu keserek rahat bir şekilde çıkardık, sadece göz kapağımda küçük bir delik kaldı." dedi.

Olta balıkçılığı yapanları uyaran Mutlu, "Kesinlikle bu tür hobileri olan vatandaşlar olta iğnesinin vücuduna batmaması için koruyucu gözlük, şapka ve eldiven kullanması gerekir. Bundan sonra önce kendi güvenlik önlemimi alarak hobimi sürdüreceğim." diye konuştu.

PARTNERRihanna gece yarısı havuza girdi, sosyal medya yıkıldı! İşte o kareler...Rihanna gece yarısı havuza girdi, sosyal medya yıkıldı! İşte o kareler...
Eruh'ta teröristlerin kullandığı 5 sığınak kullanılamaz hele getirildiEruh'ta teröristlerin kullandığı 5 sığınak kullanılamaz hele getirildi
DEGÜF Başkanı Kaya: Devecilik kültürünün kimseye zararı yokDEGÜF Başkanı Kaya: Devecilik kültürünün kimseye zararı yok
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
balık göz kapağı olta balıkçılığı olta iğnesi Samsun Yakakent

En Çok Okunan Haberler

Ninesinin sandığında buldu!

Ninesinin sandığında buldu!

TBMM’deki torba teklif kabul edildi!

TBMM’deki torba teklif kabul edildi!

Muharrem İnce'den Rahmi Turan'ın iddiasıyla ilgili yeni açıklama

Muharrem İnce'den Rahmi Turan'ın iddiasıyla ilgili yeni açıklama

Hazırlıklı olun! Yağışlar geliyor...

Hazırlıklı olun! Yağışlar geliyor...

Bakan Selçuk duyurdu: 2020'de belli bir noktaya getirilecek

Bakan Selçuk duyurdu: 2020'de belli bir noktaya getirilecek

Doğalgazlı ocağı tamir eden usta bunu yaptı! İtfaiye,polis, ambulans sevk edildi

Doğalgazlı ocağı tamir eden usta bunu yaptı! İtfaiye,polis, ambulans sevk edildi

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Başörtülü öğretmene saldırmıştı! Gülümseyerek gitti

Başörtülü öğretmene saldırmıştı! Gülümseyerek gitti

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Meteoroloji uyardı! Beklenen yağmur geliyor

Meteoroloji uyardı! Beklenen yağmur geliyor

Meteoroloji'den uyarı: Yağış geliyor

Meteoroloji'den uyarı: Yağış geliyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Halk Ekmek A.Ş'nin başına Özgen Nama getirildi (Özgen Nama kimdir?)

İBB'de üst düzey atama! İşte o isim...

Adana'da gök taşı iddiası! Yetkililere çağrıda bulundu

Önce gök gürültüsü ardından sarsıntu! Sabah kalktığında...

İstanbul'daki lüks araç çetesine yapılan operasyon kamerada!

Lüks araç çetesine yapılan operasyon kamerada!

Son dakika: Bakan Çavuşoğlu'ndan yurt dışında yaşayan Türklere ehliyet müjdesi

Yurt dışında yaşayan Türklere müjde!

Uludağ'a halen kar yağmadı! Turizmciler kara kara düşünüyor

Alarm veren görüntü! Herkes tedirgin

Otomobil hırsızlığından dram çıktı... "Araç umurumuzda değil"

Bir ailenin dramı... Sadece otomobili değil 'onu' da çaldılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.