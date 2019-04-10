HABER

Amatör telsizciler, Tük polisini dünyaya tanıtıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.04.2019 12:40 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde Türk Polis Teşkilatı'nın 174'üncü kuruluş yıl dönümü kapsamında 18 kişiden oluşan amatör telsizciler grubu, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün (KEGM) tahsis ettiği özel çağrı işaretiyle dünya genelinde yaptıkları telsiz görüşmeleriyle emniyet teşkilatını dünyaya tanıtıyor.

Amatör telsizciler, Tük polisini dünyaya tanıtıyor

Murat YAYIN/MALKARA (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde Türk Polis Teşkilatı'nın 174'üncü kuruluş yıl dönümü kapsamında 18 kişiden oluşan amatör telsizciler grubu, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün (KEGM) tahsis ettiği özel çağrı işaretiyle dünya genelinde yaptıkları telsiz görüşmeleriyle emniyet teşkilatını dünyaya tanıtıyor.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nce amatör telsizcilere polis teşkilatı kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında 15 gün boyunca etkinlikte kullanmaları için kendilerine özel olarak tahsis edilen 'TC 174 EGM' özel çağrı işaretiyle tüm dünyaya seslerini duyuruyorlar.
Deprem, yangın, doğal afet ve birçok olayda başarılara imza atan amatör telsizciler, bu kez emniyet teşkilatı için özel çalışma yaptı.
Türk amatör telsizciliğinin dünya genelinde saygınlığını daha da artırmayı hedeflediklerini söyleyen grup sözcüsü ve aynı zamanda A sınıfı amatör telsizci Alperen Çavuşlu, "Türk Polis Teşkilatımızın kuruluş yıl dönümü sebebiyle Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından biz amatör telsizcilere özel olarak tahsis edilen 'TC 174 EGM' çağrı işaretiyle tüm dünyaya sesleniyoruz ve Türk polis teşkilatımızı tüm dünya ülkelerine tanıtıyoruz. Dünya genelinde 15 gün boyunca değişik modülasyonlarda SSB, CW (Mors), FT-8 dijital modülasyonlarda havada olacağız. Günde ortalama yaklaşık 3 bin kişinin dünya üzerinde sitemize ziyarette bulunduğu ve Amerika'dan Japonya'ya, Güney Afrika'dan Norveç ve çevre ülkelerine kadar görüşme fırsatı buluyoruz. Biz 18 kişiden oluşan radyo amatör telsizciler olarak böyle bir çalışma yaparak polis teşkilatımızı en iyi şekilde dünya ülkelerine tanıtma fırsatı buluyoruz. Bugün Türk Polis Teşkilatı kuruluş yıl dönümüne özel olarak yaptığımız 15- 20 dakikalık görüşmeler içerisinde 24 dünya ülkesine ulaştık ve teşkilatımızı tanıttık. 15 gün boyunca devam edecek etkinliğimizde bizlere Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nce özel tahsis edilen özel çağrı işaretimiz olan 'TC 174 EGM' ile çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

FOTOĞRAFLI

Amatör telsizciler, Tük polisini dünyaya tanıtıyorAmatör telsizciler, Tük polisini dünyaya tanıtıyorAmatör telsizciler, Tük polisini dünyaya tanıtıyorAmatör telsizciler, Tük polisini dünyaya tanıtıyor

Yok artık! Lamborghini'sini swarovski ile kaplattı Yok artık! Lamborghini'sini swarovski ile kaplattı
Bozdağ'a nisan karıBozdağ'a nisan karı
Büyükçekmece'de "sahte seçmen" incelemesi sürüyor (3)Büyükçekmece'de "sahte seçmen" incelemesi sürüyor (3)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Tüm gözler Ankara'da! Kritik görüşme sona erdi

Tüm gözler Ankara'da! Kritik görüşme sona erdi

Akşener ve Kılıçdaroğlu'ndan seçimlerle ilgili flaş açıklamalar

Akşener ve Kılıçdaroğlu'ndan seçimlerle ilgili flaş açıklamalar

Yeni ekonomi paketi açıklandı

Yeni ekonomi paketi açıklandı

Elçin Sangu'nun İmamoğlu paylaşımı olay oldu

Elçin Sangu'nun İmamoğlu paylaşımı olay oldu

İstanbul'da son durum! Canlı yayında oy farkını açıkladı

İstanbul'da son durum! Canlı yayında oy farkını açıkladı

Erdoğan'dan İstanbul açıklaması: İptale götürür

Erdoğan'dan İstanbul açıklaması: İptale götürür

İlginizi Çekebilir

Sadece 2 gün geçerli Amazon Bahar Fırsatlarını kaçırmayın!

Sadece 2 gün geçerli Amazon Bahar Fırsatlarını kaçırmayın!

Büyükçekmece'deki 'seçmen' iddiaları üzerine inceleme

Büyükçekmece'deki 'seçmen' iddiaları üzerine inceleme

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

YSK'dan İstanbul kararı

YSK'dan İstanbul kararı

Malatya'da bir deprem daha!

Malatya'da bir deprem daha!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mimar Sinan'ın eserleri doğduğu toprakların izlerini taşıyor

Mimar Sinan'ın sırrı topraklarından çıktı! Meğer...

DİSK'ten 1 Mayıs için flaş Taksim açıklaması

DİSK'ten 1 Mayıs için flaş Taksim açıklaması

Kadıköy'de inşaat işçisinin üzerine demir profil devrildi

Kadıköy'de inşaat işçisinin üzerine demir profil devrildi

Sokak ortasında 3 kişiyi öldürdü! Arnavutköy'de korkunç anlar

Sokak ortasında infaz! Korkunç

Tunceli'den kahreden haber! 1 asker şehit

Kahreden haber! 1 asker şehit

Bu manzara Alpler'den değil, Türkiye'den! Muhteşem kareler

Bu manzara Alpler'den değil, Türkiye'den! Muhteşem kareler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.