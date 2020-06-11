HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Amazon'dan yüz tanıma teknolojisinin polis tarafından kullanımına erteleme kararı

Amazon'dan yüz tanıma teknolojisinin polis tarafından kullanımına erteleme kararı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2020 07:09 | Son Güncelleme

Dünyanın en büyük internet alışveriş sitesi Amazon'un teknoloji birimi Amazon İnternet Servisleri (AWS), geliştirdiği yüz tanıma hizmetinin emniyet birimleri tarafından kullanılmasını bir yıl ertelediğini açıkladı.

Amazon'dan yüz tanıma teknolojisinin polis tarafından kullanımına erteleme kararı

Amazon, sitesinde yaptığı duyuruda, AWS tarafından "Rekognition" ismi ile piyasaya sürdüğü ve birçok Amerikan kurumu tarafından kullanılan yüz tanıma teknolojisinin polis tarafından kullanılmasının bir yıl ileri atılacağını duyurdu.

Bilgilendirmede, "Hükümetlerin yüz tanıma teknolojisinin etik kullanımı için daha güçlü düzenlemeler yapmaları gerektiğini savunduk ve son günlerde Kongre bu zorluğu üstlenmeye hazır görünüyor, istenildiği takdirde bu konuda yardım etmeye hazırız." ifadelerine yer verildi.

Amazon, bununla birlikte kuruluşların insan ticareti mağdurlarını izlemek ve kayıp çocukları bulmak için Rekognition'ı kullanmasına izin vereceğini belirtti.

KARAR, FLOYD PROTESTOLARININ SONRASINDA GELDİ

Amazon'un kararının, ABD'de siyahi George Floyd’un öldürülmesi üzerine, polis şiddeti ve ırkçılığa karşı ülke çapında protestoların gerçekleştiği ve de bir başka teknoloji şirketi IBM'nin yüz tanıma teknolojisini sonlandırdığı bir döneme denk gelmesi dikkati çekti.

IBM, pazartesi günü, yüz tanıma program paketlerini bundan sonra yayınlamayacağı, geliştirmeyeceği ve satmayacağını belirten bir açıklamada bulunmuştu.

Amazon'un 2016 yılında bulut tabanlı bir hizmet olarak başlattığı Rekognition yazılımı, seçilen görüntü veya videodaki objeleri, insanları, yazıları ve aktiviteleri tanımlayabiliyor.

Halihazırda, ABD'nin Göç ve Gümrük Muhafaza Kurumu (ICE) başta olmak üzere bazı kurumları tarafından kullanılan yazılım, yüz tanıma analizi kabiliyeti ile de kullanıcı onayı, insan sayısı belirleme ve kamu güvenliği gibi gerekçelerle yüzleri tarayıp karşılaştırabiliyor.

(AA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İşte 2020 yılının en popüler telefonları İşte 2020 yılının en popüler telefonları
HTŞ/HAD operasyonu! Çok sayıda gözaltıHTŞ/HAD operasyonu! Çok sayıda gözaltı

En Çok Okunan Haberler

Acun'dan Yasin için şok karar! "Yaptıklarına karşılık vereceğiz" dedi ve...

Acun'dan Yasin için şok karar! "Yaptıklarına karşılık vereceğiz" dedi ve...

Bekçilerle ilgili yeni düzenleme! Yetkileri arttırıldı

Bekçilerle ilgili yeni düzenleme! Yetkileri arttırıldı

Antalya'da 1'i komiser 4 polis tutuklandı

Antalya'da 1'i komiser 4 polis tutuklandı

Çorum'da aslan görüldü! Ekipleri harekete geçiren iddia

Çorum'da aslan görüldü! Ekipleri harekete geçiren iddia

Dünyanın merakla beklediği karar açıklandı

Dünyanın merakla beklediği karar açıklandı

Sosyal medya fenomeni üvey oğlundan hamile kaldı

Sosyal medya fenomeni üvey oğlundan hamile kaldı

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

İstanbul trafiğine mesai çözümü! Değişiyor...

İstanbul trafiğine mesai çözümü! Değişiyor...

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

Kahramanmaraş'tan acı haber!

Kahramanmaraş'tan acı haber!

Van'da patlama! 2 işçi şehit oldu

Van'da patlama! 2 işçi şehit oldu

Diğer Haberler
Esenler’de börekçiye silahlı saldırı: 1 yaralı

Esenler’de börekçiye silahlı saldırı: 1 yaralı

Kocaeli’de palet deposu alev alev yandı

Sabaha karşı alevler yükseldi!

Adana'da iki grup arasında bıçaklı ve silahlı kavga

Adana'da iki grup arasında bıçaklı ve silahlı kavga

Gaziantep merkezli 16 ilde FETÖ/PDY operasyonu

Gaziantep merkezli 16 ilde FETÖ/PDY operasyonu

Adana'da HTŞ/HAD operasyonu: 6 gözaltı kararı

HTŞ/HAD operasyonu! Çok sayıda gözaltı

İzmir’de şüpheli ölüm: 2 çocuk babası adam hayatını kaybetti

İzmir’de şüpheli ölüm: 2 çocuk babası adam hayatını kaybetti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.