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Amazon niyeti bozdu: Chris Pratt’li The Tomorrow War için 200 milyon dolar...

Yasemin Artunc Yasemin Artunc 14.01.2021 07:59 | Son Güncelleme:
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Amazon niyeti bozdu: Chris Pratt’li The Tomorrow War için 200 milyon dolar...

Amazon, Chris Pratt’li The Tomorrow War filminin peşinde. Koronavirüs salgını yüzünden vizyona giremeyen filmin haklarını satın almak için 200 milyon doları gözden çıkaran Amazon, Skydance ile anlaşmak üzere.

Chris Pratt’li The Tomorrow War filminin peşine düşen Amazon, Skydance’dan haklarını satın almak için 200 milyon dolara anlaşmak üzere. The Tomorrow War’un koronavirüs salgınından önce vizyona girmesi planlanıyordu. Skydance’ın bilimkurgu filmi için tek talip Amazon değil. Netflix ve Apple gibi şirketler de Chris Pratt’li The Tomorrow War filmiyle ilgileniyor.

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Variety’nin haberine göre Amazon, başarılı oyuncu Chris Pratt‘in başrolünde yer aldığı büyük bütçeli bilimkurgu filmi The Tomorrow War‘un haklarını satın almak için filmin yapımcısı olan Skydance ile anlaşmak üzere. Amazon’un film için yaklaşık 200 milyon dolar ödeyeceği, ancak şu an için resmi bir anlaşmaya varılmadığı belirtiliyor.

CHRİS PRATT’Lİ THE TOMORROW WAR HAKKINDA

Chris Pratt’ın hem başrolünü hem de yapımcılığını üstlendiği The Tomorrow War, aksiyonla bilimkurguyu harmanlıyor. Filmin oyuncu kadrosunda Chirs Pratt’la birlikte; Yvonne Strahovski, Betty Gilpin ve Whiplash ile Oscar kazanan J.K. Simmons yer alıyor. Filmin yönetmenliğini The Lego Batman Movie’ye imza atan Chris McKay üstleniyor.

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Deadfall ve 24 Hours to Live filmlerinin senaristi Zach Dean‘in senaryosunu yazdığı film, izleyiciyi insanlığın uzaylı yaratıklara karşı kaybettiği savaşın sonunda değişen bir dünyaya davet ediyor.

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