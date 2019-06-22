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Ambulans bu defa doktoru ameliyata yetiştirmek için siren çaldı

SAĞLIK HABERLERİ  | 22.06.2019 11:06 | Son Güncelleme

Marmaris’te ameliyata alınan Muharrem Uyar’ın damarına müdahale edilmesi gerekti.

Ambulans bu defa doktoru ameliyata yetiştirmek için siren çaldı

Marmaris’te ameliyata alınan Muharrem Uyar’ın damarına müdahale edilmesi gerekti. Sağlık çalışanları, zaman kaybetmemek için hastanın Muğla’ya sevki yerine Doç. Dr. Gökhan İlhan’ı ambulansla Marmaris’e ulaştırdı. Hasta Uyar’ın ameliyatı kesintisiz ve başarılı bir şekilde sonuçlandı.
Muğla’nın Marmaris ilçesinde 60 yaşındaki Muharrem Uyar , Marmaris Devlet Hastanesi’nde ameliyata alındı. Ameliyat esnasında damara müdahale edilmesi gerekti. Damara müdahale işleminin gerçekleşmesi için hastanın ameliyatının sonlandırıp bir üst basamağa sevki planlanırken Muğla İl Sağlık Müdürü Dr. İskender Gencer durumdan haberdar oldu. Gencer, hasta Uyar’ın sevki yerine Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Doç. Dr. Gökhan İlhan’ı ve tıbbi araç gereçleri Marmaris Devlet Hastanesi’ne ulaştırması için 112 Acil Sağlık Hizmetleri Ambulansını görevlendirdi. Vakit kaybetmeden, Doç. Dr. İlhan ambulansla hastaneye ulaştırıldı. Hastanın ameliyatı kesintisiz ve başarılı bir şekilde sonuçlandı. Hastanede tedavisine devam edilen Uyar, ameliyatının başarılı geçmesinden dolayı emeğe geçen sağlık personeline teşekkür etti. Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Marmaris Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Ahmet Mutlu Arıcı ise, “Bu rutin dışı uygulama ile hastanın sağlığına kavuşması için büyük katkı sağlayan Muğla İl Sağlık Müdürü Sayın İskender Gencer başta olmak üzere, Doç. Dr. Gökhan İlhan, 112 Acil Sağlık Hizmetleri çalışanları ve operasyona katılan tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ederiz.” dedi.

Ambulans bu defa doktoru ameliyata yetiştirmek için siren çaldı

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