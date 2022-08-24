Ameliyat sırasında bacağında 1,5 metrelik sargı bezi unuttular! Cımbızla çekmeye başladı, gördüklerine inanamadı

İstanbul'da yaşayan 65 yaşındaki Orhan Öztürk, kangren teşhisi konulunca ameliyat olmaya karar verdi. Öztürk'ün çocukları özel bir hastaneyle operasyon için anlaştı. Yapılan kontrollerde 65 yaşındaki Öztürk'te damar tıkanıklığı tespit edildi ve aynı hastanenin kalp damar cerrahı tarafından anjiyo yapıldı.

2,5 AY GEÇTİ, AMELİYAT YARASI MORARIP AKMAYA BAŞLADI

Operasyonun üzerinden 2.5 ay geçmesine rağmen Öztürk'ün ameliyat yarası bir türlü iyileşmedi.

Hastane personeli eve defalarca pansuman için gelmesine rağmen hiç kimse şüphe etmedi.

1,5 METRELİK SARGI BEZİ ÇIKTI

Nilgün Öztürk babasının yarası morarıp akmaya başlayınca daha fazla dayanamadı.

Yarada içeride bir bez parçası olduğunu fark etti. Eline cımbızı alıp çekmeye başladığında ise o ihmal ortaya çıktı.

DOKTORUN TEPKİSİ: ŞAŞKINIM

Bu ihmali fotoğraflayıp doktorlarına gönderdiklerinde ise doktorun verdiği cevap “Şaşkınım” oldu.

CNN Türk'te yer alan habere göre; Hastane ile görüşmeye gittiklerinde ise hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmediler. Öztürk ailesi o hastane için hukuk mücadelesi başlatmaya hazırlanıyor.

