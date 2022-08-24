HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Ameliyat sırasında bacağında 1,5 metrelik sargı bezi unuttular! Cımbızla çekmeye başladı, gördüklerine inanamadı

Ameliyat sırasında bacağında 1,5 metrelik sargı bezi unuttular! Cımbızla çekmeye başladı, gördüklerine inanamadı

24.08.2022 10:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da özel bir hastanede bacağından ameliyat olan 65 yaşındaki Orhan Öztürk sonrasında hayatının şokunu yaşadı. Operasyonun üzerinden 2,5 ay geçmesine rağmen yarası kapanmayan ve morarıp akmaya başlayan Öztürk, yaranın içinde bir şey olduğunu fark etti. Eline cımbızı alıp yarasındaki şeyi çekmeye başlayan adam gözlerine inanamadı.

Ameliyat sırasında bacağında 1,5 metrelik sargı bezi unuttular! Cımbızla çekmeye başladı, gördüklerine inanamadı

İstanbul'da yaşayan 65 yaşındaki Orhan Öztürk, kangren teşhisi konulunca ameliyat olmaya karar verdi. Öztürk'ün çocukları özel bir hastaneyle operasyon için anlaştı. Yapılan kontrollerde 65 yaşındaki Öztürk'te damar tıkanıklığı tespit edildi ve aynı hastanenin kalp damar cerrahı tarafından anjiyo yapıldı.

2,5 AY GEÇTİ, AMELİYAT YARASI MORARIP AKMAYA BAŞLADI

Operasyonun üzerinden 2.5 ay geçmesine rağmen Öztürk'ün ameliyat yarası bir türlü iyileşmedi.

a4

Hastane personeli eve defalarca pansuman için gelmesine rağmen hiç kimse şüphe etmedi.

a2

1,5 METRELİK SARGI BEZİ ÇIKTI

Nilgün Öztürk babasının yarası morarıp akmaya başlayınca daha fazla dayanamadı.

a1

Yarada içeride bir bez parçası olduğunu fark etti. Eline cımbızı alıp çekmeye başladığında ise o ihmal ortaya çıktı.

a3

DOKTORUN TEPKİSİ: ŞAŞKINIM

Bu ihmali fotoğraflayıp doktorlarına gönderdiklerinde ise doktorun verdiği cevap “Şaşkınım” oldu.

addsfasdf

CNN Türk'te yer alan habere göre; Hastane ile görüşmeye gittiklerinde ise hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmediler. Öztürk ailesi o hastane için hukuk mücadelesi başlatmaya hazırlanıyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kilo vermeyi kolaylaştırır, metabolizmayı motor gibi çalıştırırKilo vermeyi kolaylaştırır, metabolizmayı motor gibi çalıştırır
Sokak ortasında kılıçla yürümüşlerdi! Sosyal medyayı karıştıran görüntülerin sebebi belli olduSokak ortasında kılıçla yürümüşlerdi! Sosyal medyayı karıştıran görüntülerin sebebi belli oldu
Başbakan'ın yeni görüntüsü ortaya çıktı! Bu kez kadınla...Başbakan'ın yeni görüntüsü ortaya çıktı! Bu kez kadınla...
Anahtar Kelimeler:
İstanbul ameliyat sargı bezi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Promosyonda Türkiye rekoru

Promosyonda Türkiye rekoru

Son dakika: Akaryakıta bir zam daha geliyor! Dün benzine yapılmıştı: Bu gece yarısı motorin fiyatları da değişiyor

Son dakika: Akaryakıta bir zam daha geliyor! Dün benzine yapılmıştı: Bu gece yarısı motorin fiyatları da değişiyor

Vahşet! Eşini ve 3 kızını, uyudukları sırada katletti

Vahşet! Eşini ve 3 kızını, uyudukları sırada katletti

Enfeksiyondan korur, tıkalı burnu açar dahası da var! Ayda 3 kez...

Enfeksiyondan korur, tıkalı burnu açar dahası da var! Ayda 3 kez...

Samimi görüntüler olay olmuştu! Eşinden ayrıldı

Samimi görüntüler olay olmuştu! Eşinden ayrıldı

Cüneyt Özdemir'den sert sözler: Kemal Bey emekli olmasın diye mi? Yeter, asla!

Cüneyt Özdemir'den sert sözler: Kemal Bey emekli olmasın diye mi? Yeter, asla!

İlginizi Çekebilir

İkizler birbirleriyle evlendi! Çocuklarını gören inanamadı

İkizler birbirleriyle evlendi! Çocuklarını gören inanamadı

Aile su parkına g-string ile gitti! Tepkilerin odağına yerleşti

Aile su parkına g-string ile gitti! Tepkilerin odağına yerleşti

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Kan donduran olay! Arkadaşının karnını kesip bebeğini çaldı

Kan donduran olay! Arkadaşının karnını kesip bebeğini çaldı

'Asla yeterince temizlenmiyor': Mide bulandıran görüntüler

'Asla yeterince temizlenmiyor': Mide bulandıran görüntüler

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.