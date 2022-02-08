Ameliyatsız da kırışıklıklara veda etmek mümkün! Gençleşme yöntemi yüz germe bandı nasıl kullanılır?

Yüz germe bantları, cildin daha genç ve daha gergin görünmesine yardımcı oluyor. Kırışıklık azaltıcı aparat olarak da adlandırılan bu ürün, sihirli dokunuşuyla gençleştirirken aynı zamanda güzelleştiriyor. Şeffaf görünüme sahip aparatlar kadınların sarkma ve yaşlılık çizgilerini yok etmede adeta kurtarıcı rol üstleniyor. Kısa sürede istediğiniz kusursuz görünüme ulaşmanızı sağlarken, kullanımının kolay olmasıyla da dikkatleri üzerine çekiyor. Diğer yandan yüz germe bantları ameliyatsız da gençleşmenin mümkün olduğunu kanıtlıyor. Zahmetsiz ve kesin sonuç veren aparatlar, botoks etkisi yaratıyor.
Yüz germe bantları şeffaf özelliğe sahip oldukları için neredeyse gözle görülmüyor. Ancak etkisini kısa sürede göstererek rahatsız eden sarkma ve karışıklıklara son veriyor. Botoks etkisi yaratan bu aparatlar, kullanımındaki kolaylık sebebiyle sıkça tercih ediliyor. Yüz germe bantlarını tek başınıza da uygulayabilirsiniz.
Yüz germe bantlarını kullanmadan önce yüzünüzü temizleme jeli ile yıkayın. Havlu yardımıyla kurulayın.
Yüzünüzün tamamen temizlendiğine emin olun. Aksi halde makyaj kalıntıları aparatın kaymasına neden olabilir.
Yüz germe bandını uygulamak istediğiniz bölgeyi seçin.
Bant şeritleri kulaklara yakın, saç çizgisine denk gelecek şekilde yerleştirin.
Elinizle yüzünüzü gerdirip bantların daha iyi yerleşmesini sağlayabilirsiniz.
Bant şeritlerin yerleşmesi için üzerine bastırın.
Bandın ipini başınızın arkasına sarın.
Sonra uygulamak istediğiniz diğer bölgeye geçin.
İkinci ipi de başınızın etrafına çekin ve iki ipi birleştirin.
Daha sonra tüm ipleri toplayın ve başınızın arkasına bağlayın.
Saçınız ile bağladığınız ipleri saklayın.
Böylece tüm sarkmalar ortadan kalkar ve kısa sürede gergin bir cilde sahip olursunuz.
Yüz germe bantları tek kullanımlık ürünler ve uyumadan önce mutlaka çıkarılmaları gerekiyor.
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