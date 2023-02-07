Ameliyatta içerisinde makas unutuldu! Gerçeği günler sonra...

Brezilya'da yaşayan meclis üyesi Cleyton Jose Zanatta, bağırsaklarındaki tümör nedeniyle ameliyat oldu. Bu ilk yapılan müdahalede her şey yolunda gitmesine rağmen iyileşmenin ilk haftasında yani Ocak sonunda kendini rahatsız hissetmeye başladı ve sonunda kendini kötü hissederek tekrar hastaneye gitti. Doktorlar hastanede yaptıkları testlerin ardından hastanın vücudunda unutulmuş cerrahi bir makas olduğunu tespit ettiler.

Yayınlara göre Jose Zanatta, cismin çıkarılabilmesi için tekrar ameliyat edildiği ilk hastane olan hastaneye gönderildi. Cleyton Jose Zanatta, hastaneden şikayetçi olmayacağını söyledi. "Sadece tümörü aldırdım ki pozitif çıktı, doktora gidip kontrol yaptırmam gerekecek. Şu anda düşünmüyorum. Ama bundan sonra ne olacağını göreceğiz." diye açıkladı.

Adam hastaneden taburcu edildi ve aynı yayına göre olay Devlet Sağlık Bakanlığı tarafından soruşturuluyor.

Bu, dalgın doktorların hastaların içinde çeşitli cerrahi malzemeler unuttukları ilk vaka değil. Eylül ayında, bir kadının bağırsağından 20 yıldan fazla bir süredir içinde olan bir şerit gazlı bez çıkarılmıştı .

