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  4. Amerika Birleşik Devletleri’ne giden Türk gördükleri karşısında şaşkına döndü! “Vay vay vay...” diyerek paylaştı

Amerika Birleşik Devletleri’ne giden Türk gördükleri karşısında şaşkına döndü! “Vay vay vay...” diyerek paylaştı

25.03.2023 08:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika Birleşik Devletleri seyahatini sosyal medyadan paylaşan bir Türk, sokakları gösterdiği gönderisinde “Vay vay vay...” diyerek şaşkınlığını belirtti. Türk’ün yaptığı paylaşım kısa sürede sosyal medyanın gündemine yerleşmeyi başardı.

Sosyal medyadan Amerika Birleşik Devletleri ziyareti sırasında çekilen görüntüleri paylaşan bir Türk’ün Amerika’daki evleri gösterdiği bir paylaşımı ilgi topladı. Hareket halindeki bir aracın içinde Amerika’daki evleri çeken adam videosunda, “Vay vay vay... Şu evlerdeki güzelliğe bakar mısın? Kim yaşlanıyor burada?” ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM YARATTI

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Amerika ziyaretinde yaptığı paylaşımla dikkatleri çeken adamın yata mimariye tepkisi herkesi gülümsetti. “Genç kalmanın yolu” diyerek yaptığı paylaşımdaki Türk’ün sözleri binlerce izlenmeye ulaştı.

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Amerika

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