Amerika Birleşik Devletleri’ne giden Türk gördükleri karşısında şaşkına döndü! “Vay vay vay...” diyerek paylaştı

Sosyal medyadan Amerika Birleşik Devletleri ziyareti sırasında çekilen görüntüleri paylaşan bir Türk’ün Amerika’daki evleri gösterdiği bir paylaşımı ilgi topladı. Hareket halindeki bir aracın içinde Amerika’daki evleri çeken adam videosunda, “Vay vay vay... Şu evlerdeki güzelliğe bakar mısın? Kim yaşlanıyor burada?” ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM YARATTI

Amerika ziyaretinde yaptığı paylaşımla dikkatleri çeken adamın yata mimariye tepkisi herkesi gülümsetti. “Genç kalmanın yolu” diyerek yaptığı paylaşımdaki Türk’ün sözleri binlerce izlenmeye ulaştı.