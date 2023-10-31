Mynet Trend

Mynet Tatil Bulucu

1 Kimle tatile çıkıyorsunuz?
2 Yurt içi mi yoksa yurt dışı mı tatil yapmak istiyorsunuz?
3 Yaz Tatili mi Kış Tatili mi?
4 Ne tür tatil arıyorsunuz?
5 Vizeniz var mıdır?
6 Balayı Tatili mi yapmak istiyorsunuz?
7 Eğer Seçiminiz yurt içi ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
7 Eğer Seçiminiz yurt dışı ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
8 Eklemek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. TREND
    3. Trend Haber
    4. Amerika'nın konuştuğu cinayet! 6 yaşındaki Filistin asıllı çocuğun katil zanlısı 'suçsuz' olduğunu iddia etti

    Amerika'nın konuştuğu cinayet! 6 yaşındaki Filistin asıllı çocuğun katil zanlısı 'suçsuz' olduğunu iddia etti

    31.10.2023 07:41 | Son Güncelleme:
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Amerika Birleşik Devletleri'nin İllinois eyaletinde yaşanan bir olay ülke gündemine yerleşti. Müslüman oldukları gerekçesiyle 6 yaşındaki Müslüman bir çocuğu 26 bıçak darbesiyle öldüren ve annesini ağır yaralayan zanlı suçunu kabul etmedi.

    Amerika'nın konuştuğu cinayet! 6 yaşındaki Filistin asıllı çocuğun katil zanlısı 'suçsuz' olduğunu iddia etti

    Amerika Birleşik Develetleri'nde 6 yaşındaki Filistin kökenli Wadea Al-Fayoume isimli çocuğu 26 bıçak darbesiyle yaralayan ve annesinin yaralanmasına neden olan 71 yaşındaki Joseph M. Czuba, çıkarıldığı mahkemede suçsuz olduğunu iddia etti. Mahkeme salonuna hapishane üniforması içinde getirilen Czuba'nın avukatı George Lenard, Will İlçe Mahkemesindeki duruşmada müvekkilinin "suçsuz" olduğunu ileri sürdü. Fayoume'un babası ve bazı akrabalarının da katıldığı duruşmada, Yargıç David Carlson, zanlı Czuba'nın 8 Ocak'ta yapılacak duruşmaya kadar tutuklu kalmasına hükmetti.

    14 Ekim'de Filistin asıllı çocuk ve annesine saldırmasının ardından gözaltına alınan Czuba, birinci derece cinayet, birinci derece cinayete teşebbüs, iki nefret suçu ve ölümcül silahla ağırlaştırılmış darpla suçlanmıştı. ABD Adalet Bakanı Merrick B. Garland, 16 Ekim'de, söz konusu olay için federal nefret suçları soruşturması başlattıklarını belirtmişti.

    EVLERİNDE SALDIRDI

    1

    Chicago'nun güneybatısındaki Plainfield yerleşkesinde, ev sahibi 71 yaşındaki Joseph M. Czuba, 32 yaşındaki Filistinli anne Hanaan Shahin ile 6 yaşındaki oğlu Wadea Al-Fayoume’ye evlerinde bıçakla saldırmıştı.

    Will İlçesi Şerif Ofisinden yapılan açıklamada, çocuğu 26 defa bıçaklayan Czuba'nın motivasyonunun "çocuğun ve annesinin Müslüman kimliği ve İsrail-Filistin çatışması" olduğu iddia edilmişti. Wadea, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirirken, annesinin durumunun ise ağır olduğu açıklanmıştı.

    "BU TÜR KORKUNÇ NEFRETİN AMERİKA'DA YERİ YOK"

    ABD Başkanı Joe Biden da yaptığı yazılı açıklamada, Chicago'da 6 yaşındaki Müslüman çocuğun öldürülmesi ve annesinin yaralanması haberi karşısında şoke olduğunu belirtmiş, "Bu tür korkunç nefretin Amerika'da yeri yok. Temel değerlerimize karşı çıkıyor." ifadelerini kullanmıştı.

    Biden, Amerikalıların bir araya gelerek İslamofobi ve her türlü nefrete karşı çıkması gerektiğinin altını çizerek, başta 6 yaşında öldürülen çocuğun ailesi olmak üzere tüm Filistin, Arap ve Müslüman Amerikan toplumuna taziyelerini aktarmıştı. (AA)

    İlginizi Çekebilir

    Ahlak polislerin darbettiği iddia edilmişti! 28 gün sonra...

    Ahlak polislerin darbettiği iddia edilmişti! 28 gün sonra...

     Arabada öpüşen evli olmayan çiftin cezası ağır oldu: Alenen kırbaçlanma

    Arabada öpüşen evli olmayan çiftin cezası ağır oldu: Alenen kırbaçlanma

     Kız kardeşinin başını kesti! Kesik başla sokak sokak dolaştı

    Kız kardeşinin başını kesti! Kesik başla sokak sokak dolaştı

     Penisi kesilerek ayaklarından asılan bir ceset bulundu! Yanındaki not...

    Penisi kesilerek ayaklarından asılan bir ceset bulundu! Yanındaki not...

     Tayland bu Türkleri konuşuyor! O hareketle kahraman ilan edildiler

    Tayland bu Türkleri konuşuyor! O hareketle kahraman ilan edildiler

     Sokak ortasına sıkıca sarılıp atıldı! Polise bir de not bıraktılar

    Sokak ortasına sıkıca sarılıp atıldı! Polise bir de not bıraktılar

     Annesinin cansız bedeniyle 6 yıl boyunca yaşadı! Nedeni ‘pes’ dedirtti

    Annesinin cansız bedeniyle 6 yıl boyunca yaşadı! Nedeni ‘pes’ dedirtti

     4 yıl önce ölen rahibeyi mezarından çıkarttılar! “Mucize” diyerek...

    4 yıl önce ölen rahibeyi mezarından çıkarttılar! “Mucize” diyerek...

    Günün Trend Haberleri

    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    Canlı canlı gömüldüğünü söyleyen katilin mezarını kazdıCanlı canlı gömüldüğünü söyleyen katilin mezarını kazdı
    31 Ekim Salı: TV yayın akışı...31 Ekim Salı: TV yayın akışı...
    TikTok fenomeni cinayeti! Maskeli grup canice öldürdüTikTok fenomeni cinayeti! Maskeli grup canice öldürdü
    Anahtar Kelimeler:
    cinayet Amerika

    En Çok Okunan Trend Haberler

    Çırılçıplak soyunup ağaçla cinsel ilişkiye girmeye çalıştı

    Çırılçıplak soyunup ağaçla cinsel ilişkiye girmeye çalıştı

    İlginizi Çekebilir
    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Yatalak hasta olan komşusuna ve akrabasına tecavüz etmeye çalıştı

    Yatalak hasta olan komşusuna ve akrabasına tecavüz etmeye çalıştı

    Suya dayanıklı Adidas Terrex serisinde 1500 TL'ye varan indirim

    Suya dayanıklı Adidas Terrex serisinde 1500 TL'ye varan indirim

    Büyük ikramiyeyi kazanmıştı! Kız arkadaşı paraya burnunu silince olay oldu

    Büyük ikramiyeyi kazanmıştı! Kız arkadaşı paraya burnunu silince olay oldu

    Sokakta iç çamaşırını kafasına geçirdi

    Sokakta iç çamaşırını kafasına geçirdi

    İpekyol, Network, Flo ve dahası! Yeni sezon ürünlerinde %50'ye varan indirim

    İpekyol, Network, Flo ve dahası! Yeni sezon ürünlerinde %50'ye varan indirim

    En Çok Aranan Haberler

    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.