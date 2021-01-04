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Amerikan keratinin Brezilya fönünden farkı nedir?

Sibel Özdemir Sibel Özdemir 04.01.2021 15:47 | Son Güncelleme:
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Saç tasarım uzmanı İlker Yavrutürk Amerikan keratini ile Brezilya fönü arasındaki farkı açıkladı.

Brezilya fönü, Brezilya'da bulunmuş ve Latin Amerika'lı kadınların saçlarına formaldehit ve saç kremini karıştırarak sürdükleri kremden ortaya çıkmıştır. Daha sonrasında formaldehitin ne kadar zararlı olduğu tespit edilmiş ve oran düşürülmüştür. En düşük formaldehit oranında bile, saçın maşayla temas ettiğinde formaldehit oranının 10 katına çıktığı ve kanserojen etki ortaya çıkardığı tespit edilmiştir.

Dünyada ve Avrupa'da, Brezilya fönü uygulamasında formaldehit kullanılması tamamen ortadan kaldırılmıştır. Ama buna rağmen, etrafta dolaşan düşük oranlı ürünler Brezilya fönü adı altında uygulanmaktadır. Amerikan keratininin bu konseptlerden farkı, nano teknolojiyle üretilmiş, likit altınla saç çekirdeğinin içine girilmesi sağlanmış, aminoasit ve proteinleri de yeni teknoloji ile bulunmuş, yeni nesil saç bakımı kürü olmasıdır.

Dolayısıyla hem düzleştirip hem saç bakımı yaptığı ve yenilenebilirlik sertifikasına sahip olduğu, çalışanların ve kullanıcıların sağlığına dost olduğu için Amerikan keratini çok sağlıklı bir uygulamadır.

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