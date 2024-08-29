"Amin" sözüyle viral olan TikTok fenomeni Gizem Yıldız evlendi! "Amin reis muradına ermiş"

"Amin" sözüyle fenomen haline gelen Gizem Yıldız hem TikTok hem de Instagram hesabında yüz binlerce takipçiye ulaştı. Paylaşımlarıyla gündem olan Yıldız bu kez hayranlarıyla müjdeli bir haber paylaşarak evlendiğini duyurdu.

Sosyal medya hesaplarındaki kullanıcı ismini Gizem Karakale olarak değiştiren fenomen ismin gelinliği de sosyal medyada gündem yarattı. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü fenomen ismin gelinliğini beğenmediğini ifade ederek adeta yorumlara akın etti.

Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Annemin çeyizinde sakladığı yorgan örtüsü" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Ne yaptın abla sen? Kolluk mu o?" yorumunu yaptı. Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı ise, "Kimse beğenmemiş ama bence çok güzel" yorumunda bulundu.