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    4. "Amin" sözüyle viral olan TikTok fenomeni Gizem Yıldız evlendi! "Amin reis muradına ermiş"

    "Amin" sözüyle viral olan TikTok fenomeni Gizem Yıldız evlendi! "Amin reis muradına ermiş"

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    29.08.2024 09:04
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    TikTok'ta erkek arkadaşıyla birlikte çektiği videoda geçen "Amin amin" tepkisiyle takipçi sayısı hızla artarak fenomene dönüşen Gizem Yıldız evlendi. Sosyal medya kullanıcılarının 'amin reis' olarak tanıdığı fenomen ismin gelinliğini beğenenler kadar beğenmeyenler de oldu.

    "Amin" sözüyle viral olan TikTok fenomeni Gizem Yıldız evlendi! "Amin reis muradına ermiş"

    "Amin" sözüyle fenomen haline gelen Gizem Yıldız hem TikTok hem de Instagram hesabında yüz binlerce takipçiye ulaştı. Paylaşımlarıyla gündem olan Yıldız bu kez hayranlarıyla müjdeli bir haber paylaşarak evlendiğini duyurdu.

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    Sosyal medya hesaplarındaki kullanıcı ismini Gizem Karakale olarak değiştiren fenomen ismin gelinliği de sosyal medyada gündem yarattı. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü fenomen ismin gelinliğini beğenmediğini ifade ederek adeta yorumlara akın etti.

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    Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Annemin çeyizinde sakladığı yorgan örtüsü" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Ne yaptın abla sen? Kolluk mu o?" yorumunu yaptı. Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı ise, "Kimse beğenmemiş ama bence çok güzel" yorumunda bulundu.

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