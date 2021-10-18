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Ampulün icadıyla tanıdığımız Edison’un küçükken yaptığı mesleği duyunca çok şaşıracaksınız

18.10.2021 12:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bütün dünya Thomas Edison’a çok şey borçlu. Yaptığı icatlarla adeta hayatımızı değiştiren Edison’un başarılarla bir hayat hikayesi var. Küçükken yaptığı işi duyunca “o zamandan başarılı olacağı belliymiş” diyeceksiniz.

Ampulün icadıyla tanıdığımız Edison’un küçükken yaptığı mesleği duyunca çok şaşıracaksınız

Hayatımızın en önemli icatlarından biri olan ampul, adeta yeni bir çağın başlamasını sağladı. Ampulü icadıyla tanıdığımız Thomas Edison, birbirinden farklı meslekler yaparak, başarılarla dolu bir hayat hikayesini bizlere miras bıraktı. Peki Edison’un küçükken yaptığı işi biliyor muydunuz? Ne mühendislik ne matematik, duyunca çok şaşıracaksınız.

THOMAS EDİSON’UN ÇOCUKKEN YAPTIĞI İŞİ BİLİYOR MUSUNUZ?

1897 yılında ampulü icat eden Thomas Edison, yeni bir devri başlattı. Adını dünyaya duyuran mucit, fizik, mühendislik, senarist, ışık tasarımcılığı ve yönetmenlik de yaparak başarılarla dolu bir hayat hikayesine imza attı. 12 yaşındayken yaptığı işi ise pek çok kişi bilmiyor. Edison, 12 yaşındayken Grand Trunk Demir Yolu hattı boyunca yolculara gazete satmaya başladı ve bir süre sonra Grand Trunk Herald adlı kendi küçük gazetesini yayınlamaya başladı. Yayınladığı güncel makaleler, yolcular tarafından büyük ilgi gördü. 12 yaşındayken Grand Trunk Demir Yolu hattı boyunca yolculara gazete satmaya başladı ve bir süre sonra Grand Trunk Herald adlı kendi küçük gazetesini yayınlamaya başladı. Yayınladığı güncel makaleler, yolcular tarafından büyük ilgi gördü.

Ampulün icadıyla tanıdığımız Edison’un küçükken yaptığı mesleği duyunca çok şaşıracaksınız

16 YAŞINDA TELGRAFÇI OLDU

Boş zamanlarının çoğunu bilimsel ve teknik kitapları okuyarak geçiren Edison, aynı zamanda telgrafı nasıl çalıştıracağını öğrenme fırsatı buldu. On altı yaşına geldiğinde ise tam zamanlı bir telgrafçı olarak çalışacak kadar yetkin hale gelmişti.

Ampulün icadıyla tanıdığımız Edison’un küçükken yaptığı mesleği duyunca çok şaşıracaksınız

Edison telgrafı kullanmakta o kadar başarılı oldu ki, Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada arasında sinyal gönderen bir telgrafçı olarak çalışacağı bir iş buldu. Telgrafı geliştirmenin yollarını aramaya başladı; bu Edison'un kendini icatlara adayacağının göstergesi gibi olmuştu. Edison, 1868'de, yani 21 yaşındayken Boston'a gelmeden önce, Amerika Birleşik Devletleri'nin birçok şehrinde çalıştı. Telgrafçılıktan mucitliğe emin adımlarla ilerlemeye başlamıştı.

Ampulün icadıyla tanıdığımız Edison’un küçükken yaptığı mesleği duyunca çok şaşıracaksınız

THOMAS EDİSON’UN İCATLARI

Edison, 1869'da New York'a taşındı. Telgrafla ilgili icatlar üzerinde çalışmaya devam eden Edison, ilk başarılı icadı olan Evrensel Stok Yazıcısı adı verilen gelişmiş bir stok kartı geliştirdi. Buradan elde ettiği para ile icatlarına hız vereceği bir laboratuvar kurmayı başarmıştı.

Ampulün icadıyla tanıdığımız Edison’un küçükken yaptığı mesleği duyunca çok şaşıracaksınız

İlk büyük icadı, folyo fonograftır. Sesi kaydedebilen ve çoğaltabilen ilk makine olması dolayısıyla bir sansasyon yarattı ve Edison'a uluslararası bir ün kazandırdı. Edison, kalaylı folyo fonograf ile ülkeyi gezdi ve Nisan 1878'de bunu Başkan Rutherford B. Hayes'e göstermek için Beyaz Saray'a davet edildi. Ayrıca Edison'a ''Menlo Park Büyücüsü'' lakabı verildi.

Ampulün icadıyla tanıdığımız Edison’un küçükken yaptığı mesleği duyunca çok şaşıracaksınız

1879’DA ELEKTRİK AMPULÜ İCAT ETTİ

1879'da Edison bir elektrik ampulü icat etti. Kömürleştirilmiş iplikten Flamanlarla deneyler yaptıktan sonra karbonlaştırılmış kâğıt flamanda karar kıldı. 1880’de evde güvenle kullanılabilecek ampuller üreterek tanesini 2,5 dolara satmaya başladı. Ancak 1878 yılında bir İngiliz bilim insanı olan Joseph Wilson Swan da bir elektrik ampulü icat etmiştir. Ampul camdı ve içinde kömürleştirilmiş bir flaman bulunuyordu. Swan, ampulün içindeki havayı boşalttı; çünkü havasız ortamda flaman yanıp tükenmiyordu. Bu iki bilim insanı güçlerini birleştirmeye karar vererek Edison ve Swan Elektrikli Aydınlatma Şirketi’ni kurdular.

Ampulün icadıyla tanıdığımız Edison’un küçükken yaptığı mesleği duyunca çok şaşıracaksınız

THOMAS EDİSON’UN EVLİLİKLERİ

Edison, 1871'de, iş yerlerinden birinde çalışan 16 yaşındaki Mary Stilwell ile evlendi. 13 yıllık evlilikleri boyunca Marion, Thomas ve William adında üç çocukları oldu. Mary, 1884'te 29 yaşındayken beyin tümörü şüphesiyle öldü (ölüm nedeni tam olarak bilinmemektedir). İki yıl sonra Edison, kendisinden 19 yaş küçük Mina Miller ile evlendi.

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