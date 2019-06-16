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Ana boru patladı, mahalle su altında kaldı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.06.2019 16:06 | Son Güncelleme

Manisa’da şehre su veren ana borulardan birinin patlaması sonucu üç mahalleyi su bastı.

Manisa’da şehre su veren ana borulardan birinin patlaması sonucu üç mahalleyi su bastı. Tazyikle patlayan ana borunun olduğu yerde dev bir çukur oluşurken, asfalt yolda büyük zarar meydana geldi. Taşan sular bazı evlerde su baskınlarına neden oldu.
Edinilen bilgiye göre, saat 13.00 sıralarında Şehzadeler ilçesi Nurlupınar Mahallesi’nde şehre içme suyunu sağlayan ana borulardan biri büyük bir tazyikle patladı. Patlamanın etkisiyle yolun ortasında dev bir çukur oluşurken, asfalt yolda büyük hasar meydana geldi. Çöp konteynırlarının devrildiği sokaklarda taşan sular bazı evleri bastı. Mahalledeki 318, 309, 311 nolu sokaklar tamamen su altında kaldı. Yaklaşık 2 saat sonra tazyikle akan su ekipler tarafından kesilirken, dev çukurun oluştuğu sokakta araçların geçmemesi için dubalarla önlem alındı.
MASKİ’den alınan bilgiye göre mahallede yer alan 300’lük cam ana borunun patladığı ve ana vananın kapatılarak su kesintisinin durdurulduğu açıklandı.
Evini su basan Mehmet Çiçek, ilk kez böyle bir durumla karşılaştığını belirterek, suların araçların da dalga etkisi yapmasıyla evinin içine girdiğini ve temizlik yaptığını söyledi.
Bu tip durumlarla çok sık karşı karşıya kaldıklarını kaydeden Nurlupınar Mahalle Muhtarı Mehmet Akşit ise, bu duruma bir önlem alınmasını istediklerini belirtti. Su baskınının sadece kendi mahallesinde değil, Kazım Karabekir ve Ahmet Bedevi mahallelerinde de etkili olduğunu kaydeden Muhtar Akşit, yaşanan olayın oldukça kötü olduğunu ve önlem alınması gerektiğini söyledi.
MASKİ’nin alandaki çalışmaları devam ediyor.

Ana boru patladı, mahalle su altında kaldı

Ana boru patladı, mahalle su altında kaldı

Ana boru patladı, mahalle su altında kaldı

Ana boru patladı, mahalle su altında kaldı

Ana boru patladı, mahalle su altında kaldı

Ana boru patladı, mahalle su altında kaldı

Ana boru patladı, mahalle su altında kaldı

Ana boru patladı, mahalle su altında kaldı

Ana boru patladı, mahalle su altında kaldı

Ana boru patladı, mahalle su altında kaldı

Ana boru patladı, mahalle su altında kaldı

Ana boru patladı, mahalle su altında kaldı

Ana boru patladı, mahalle su altında kaldı

Ana boru patladı, mahalle su altında kaldı

Ana boru patladı, mahalle su altında kaldı

Ana boru patladı, mahalle su altında kaldı

Ana boru patladı, mahalle su altında kaldı

Ana boru patladı, mahalle su altında kaldı

Ana boru patladı, mahalle su altında kaldı

Ana boru patladı, mahalle su altında kaldı

Ana boru patladı, mahalle su altında kaldı

Ana boru patladı, mahalle su altında kaldı

Ana boru patladı, mahalle su altında kaldı

Ana boru patladı, mahalle su altında kaldı

Ana boru patladı, mahalle su altında kaldı

Ana boru patladı, mahalle su altında kaldı

Ana boru patladı, mahalle su altında kaldı

Ana boru patladı, mahalle su altında kaldı

Ana boru patladı, mahalle su altında kaldı

Ana boru patladı, mahalle su altında kaldı

Ana boru patladı, mahalle su altında kaldı

Ana boru patladı, mahalle su altında kaldı

Ana boru patladı, mahalle su altında kaldı
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