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Ana su borusu patladı, cip çukura düştü

YAŞAM HABERLERİ  | 02.10.2020 21:39 | Son Güncelleme

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, ana su borusunun patlaması sonucu yoldan geçen bir cipin ön kısmı çukura düştü. Asılı kalan cip çekicilerle kurtarıldı.

Ana su borusu patladı, cip çukura düştü

Olay, saat 18.00 sıralarında Yahşi Mahallesi Hortma Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, DSİ içme suyu ana isale hattı henüz belirlenemeyen nedenle patladı.

CİPİN ÖN KISMI ÇUKURA DÜŞTÜ

Patlama nedeniyle çevredeki evlerin bahçeleri suyla dolarken, yolda çukur oluştu. Patlama sırasında ordan geçen Osman Özaydın yönetimindeki cipin ön kısmı çukura düştü.

Çukurda askıda kalan cip, durumun bildirilmesi üzerine gelen çekicilerle kurtarıldı. Vatandaşlar sürekli yaşanan patlamalar ile ilgili tepki gösterirken, Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSİKİ ekiplerince çalışma başlatıldı.

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