ANADOLU ADALET SARAYI ÖNÜNDEKİ SİLAHLI SALDIRIYA VALİLİK AÇIKLAMASI

İSTANBUL DHA

İstanbul Valiliği, Kartal'daki İstanbul Anadolu Adalet Sarayı önündeki silahlı saldırıya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Bugün saat 11.30 sıralarında İstanbul Anadolu Adliye Sarayı önünde bir silahlı saldırı düzenlenmiş, olayda bir kişi yaralanırken, saldırıyı düzenleyenlerden bir kişi de polisin müdahalesiyle yaralı olarak ele geçirilmiştir." hatırlatması yapılarak, "Aralarında bulunan bir husumet dolayısıyla 3'üncü Çocuk Mahkemesi'nde duruşmaya çıkan taraflar, mahkeme çıkışında tekrar karşılaşmış, A.U ve B.A isimli şahıslar, C.Y isimli şahsa silahla ateş ederek yaralanmasına neden

olmuştur. " denildi.

Açıklamanın devamında, "Motosikletle kaçmaya başlayan şüphelilere olay yerinde bulunan polis ekipleri müdahale etmiş, 'dur' ihtarına uymayan şüphelilerden B.A yaralı olarak ele geçirilmiştir. Kaçan diğer şüpheli de kısa sürede yakalanmış, olayla bağlantılı 4 kişi daha gözaltına alınmıştır. Saldırıda yaralanan C.Y, Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmış, diğer yaralı şüpheli B.A ise Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştır." ifadelerine yer verildi.

