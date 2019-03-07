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Anadolu Ajansının Erbil ofisine teşekkür plaketi

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.03.2019 23:11 | Son Güncelleme

Anadolu Ajansının Erbil ofisine teşekkür plaketi

ERBİL (AA) - Irak Türkmen Cephesi (ITC) tarafından Anadolu Ajansının (AA) Erbil ofisine teşekkür plaketi verildi.

ITC’nin Erbil temsilcilik binasında düzenlenen törende AA, TRT ve Türk Kızılayı temsilcilerine bölgedeki başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür plaketi takdim edildi.

AA Erbil Temsilcisi ve Soranice Haberler Editörü Salih Bilici’ye teşekkür plaketini, ITC Milletvekili Aydın Maruf verdi.

TRT’nin Erbil Temsilcisi Yılmaz Aslan plaketini ITC Erbil İl Başkanı İmdat Bilal’den, Türk Kızılayı Irak Delegasyon Başkanı Utku Akbaş da Irak Parlamentosu Başkan Yardımcısı Dr. Beşir Haddad’dan aldı.

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