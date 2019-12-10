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Anadolu Otoyolu'nda tomruk yüklü tır kamyonla çarpıştı: 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.12.2019 23:45 | Son Güncelleme

Anadolu Otoyolu'nda tomruk yüklü tır kamyonla çarpıştı: 1 yaralı

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde, tomruk yüklü tır ile kamyonun çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.

Otoyolun İstanbul istikametinde seyreden Taner Koymatlı idaresindeki 31 VK 410 plakalı tomruk yüklü tır, Kaynaşlı mevkisi 2. viyadükte, aynı yönde seyreden Ersoy Baka'nın kullandığı 74 AJ 002 plakalı inşaat malzemesi yüklü kamyonla çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Hafif şekilde yaralanan tır sürücüsü Koymatlı, sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi.

Kaza nedeniyle yaklaşık 45 dakika iki şeritten kontrollü olarak sağlanan ulaşım, tırdan yola dökülen yağın temizlemesinin ardından normale döndü.

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Düzce

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