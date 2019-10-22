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ANADOLU'DAN AVRUPA'YA İNSAN HİKAYELERİ – Danimarka’da “helalinden” kazanıp sektöre yön verdiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2019 11:03 | Son Güncelleme

Türk girişimciler Bilal Bıyık ve Mustafa Muhçu, Danimarka’da kurdukları et tesisiyle Müslümanların “helal et” ihtiyacını karşılamanın yanı sıra kesimhaneleri “helal ete” yönlendirdi - MB Food A/S kurucu ortağı Bilal Bıyık: - "Hayvan koruma derneklerinin baskıları üzerine şoklanarak helal et kesimi yapılmak zorunda kalındı" - “Şu anda Danimarka piyasasında, üretimin neredeyse tamamına yakını helal olarak kesiliyor çünkü kesimhanelerde hayvan kesimi yapan arkadaşlar Müslümanlar" - "Şimdi bilinçli olarak özellikle helal et tüketmek isteyen kurumlar bize geliyorlar, onların ihtiyaçlarını karşılıyoruz"

KOPENHAG (AA) – DAVUT ÇOLAK – Danimarka’da şoklanmadan hayvan kesiminin yasaklanmasıyla ortaya çıkan “helal et” pazarındaki boşluğu fırsata çeviren iki Türk girişimci, helal et piyasasına yaptıkları yatırımla hem İslami usullere uygun kesilmiş et ihtiyacını karşıladı hem de kesimhaneleri helal kesime yönlendirdi.

Danimarka’nın yanı sıra Avrupa’da birçok ülkede, hayvanların kesilmeden önce bayıltılarak şoklanması gerektiği yönünde getirilen yasaklar, Avrupalı Türklerin “helal ete” erişimini zorlaştırırken, Danimarka’da kurdukları şirket ile yasağı fırsata çeviren iki ortaktan Bilal Bıyık, başarı hikayelerini AA muhabirine anlattı.

Ortağı Mustafa Muhçu ile 2001 yılında firmalarını kurduklarını aktaran Bıyık, şöyle konuştu:

“Mustafa Bey, et ve kasap işleriyle uğraşıyordu, benim de bir kafem vardı. Böyle bir ticari tanışıklığımız oldu. Piyasanın gelişmesiyle de et sektöründeki boşluğu görüp onunla bu işe başlamaya karar verdik. Başlangıçta amacımız döner imalatıydı ama zamanla helal et piyasasındaki sıkıntılardan ve isteklerden dolayı yelpazemizi bu tarafa doğru kaydırdık.”

Bıyık, Danimarka’da önceden şoklamadan hayvan kesimi yapıldığına işaret ederek, “Hayvan koruma derneklerinin baskıları üzerine şoklanarak helal et kesimi yapılmak zorunda kalındı.” dedi.

Bunun üzerine kesimhanelerle anlaştıklarını kaydeden Bıyık, "Oralara helal et kesim yapacak Müslüman arkadaşlar yerleştirildi. Şu anda Danimarka piyasasında, üretimin neredeyse tamamına yakını helal olarak kesiliyor çünkü kesimhanelerde hayvan kesimi yapan arkadaşlar Müslümanlar. Onun için de buradaki helal et sıkıntısını bir nebze rahatlatmış olduk. Sonradan halkın bilinçlenmesiyle Almanya’da, Hollanda’da, İngiltere’de, Polonya’da ve İrlanda’da helal kesen kesimhaneler oluştu. Bunlar da halkın ihtiyacını karşılamak için iyi oldu.” diye konuştu.

Helal et piyasasının gelişmesinde Danimarkalıların da rolü olduğuna değinen Bıyık, şu ifadeleri kullandı:

"Helal kesim kasaplar Danimarka piyasasında ciddi rağbet görüyorlar çünkü etleri kaliteli, temiz ve sağlıklı. Bunun için Danimarkalılar da biraz daha buna rağbet gösterince helal piyasası kendiliğinden gelişti. Şu anda biraz daha sağlıklı bir iş yapıyoruz ama yıllar önce birazcık daha zordu çünkü Müslüman sayısı azdı. Kesimhanelerde çalışan Müslüman arkadaşlarımız yoktu. Kendimiz kesmek zorunda kalıyorduk. Bu sıkıntıları atlattık çok şükür."

Bıyık, Müslümanların çoğalması ve Danimarkalıların rağbet göstermesiyle helal kesimin pazar payının arttığını belirterek, "Bizim isteklerimiz doğrultusunda kesimler yapmaya başladılar, bizim isteklerimiz doğrultusunda elemanlarını yerleştirdiler ve şu anda sıkıntısız şekilde helal et ile gidiyoruz.” diye konuştu.

Danimarka kurumlarında da helal et tüketildiğine vurgu yapan Bıyık, "Şimdi bilinçli olarak özellikle helal et tüketmek isteyen kurumlar bize geliyorlar, onların ihtiyaçlarını karşılıyoruz." dedi.

Bıyık, etlerin büyük çoğunluğunu Danimarka’dan temin ettiklerini kaydederek, yaklaşık 100 kişiye istihdam sağladıklarını ve günde yaklaşık 50 ton et işlediklerini söyledi.

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