ANADOLU'DAN AVRUPA'YA İNSAN HİKAYELERİ – Danimarka’da “helalinden” kazanıp sektöre yön verdiler

KOPENHAG (AA) – DAVUT ÇOLAK – Danimarka’da şoklanmadan hayvan kesiminin yasaklanmasıyla ortaya çıkan “helal et” pazarındaki boşluğu fırsata çeviren iki Türk girişimci, helal et piyasasına yaptıkları yatırımla hem İslami usullere uygun kesilmiş et ihtiyacını karşıladı hem de kesimhaneleri helal kesime yönlendirdi.

Danimarka’nın yanı sıra Avrupa’da birçok ülkede, hayvanların kesilmeden önce bayıltılarak şoklanması gerektiği yönünde getirilen yasaklar, Avrupalı Türklerin “helal ete” erişimini zorlaştırırken, Danimarka’da kurdukları şirket ile yasağı fırsata çeviren iki ortaktan Bilal Bıyık, başarı hikayelerini AA muhabirine anlattı.

Ortağı Mustafa Muhçu ile 2001 yılında firmalarını kurduklarını aktaran Bıyık, şöyle konuştu:

“Mustafa Bey, et ve kasap işleriyle uğraşıyordu, benim de bir kafem vardı. Böyle bir ticari tanışıklığımız oldu. Piyasanın gelişmesiyle de et sektöründeki boşluğu görüp onunla bu işe başlamaya karar verdik. Başlangıçta amacımız döner imalatıydı ama zamanla helal et piyasasındaki sıkıntılardan ve isteklerden dolayı yelpazemizi bu tarafa doğru kaydırdık.”