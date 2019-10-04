ANALİZ - Demokratların azil satrancı Trump'ın ikinci dönem şansını artırabilir

WASHINGTON (AA) - HAKAN ÇOPUR - ABD Kongresindeki Demokratların Başkan Donald Trump'a yönelik başlattıkları azil soruşturması, 2020 seçimleri öncesinde Trump'ı yıpratma potansiyeli taşıdığı kadar onun seçilme şansını daha da artıracak bir bumeranga da dönüşebilir.

Amerikan kamuoyu, son 10 gündür, Trump'ın Ukrayna lideri Vladimir Zelenskiy ile temmuz ayında yaptığı bir telefon görüşmesinin "ülkenin ulusal güvenliğini" tehlikeye atıp atmadığını tartışıyor.

Demokratların kontrolündeki Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin 24 Eylül'de yaptığı "Trump'a karşı resmi azil soruşturmasını başlatıyoruz" açıklaması, zaten bölünmüş durumdaki Demokrat ve Cumhuriyetçileri bir kez daha keskin bir şekilde kamplaştırdı.

Demokratların neredeyse tamamı Trump'ın görevini kötüye kullandığını ve azledilmesi gerektiğini savunurken, Cumhuriyetçilerin neredeyse tamamı ise azil soruşturmasının bir "sahtekarlık" olduğunu düşünüyor.

Trump'ın Ukrayna lideri ile yaptığı görüşmeden önce bu keskin bölünmüşlüğü vurgulamak gerekiyor; zira bu soruşturmadan ne çıkarsa çıksın "bölünmüş Amerika", 2020 seçimlerinden kimin galip çıkacağını belirleyecek.