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Anamur'da Balon Balığı Turnuvası

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.08.2019 19:22 | Son Güncelleme

 MERSİN'in Anamur ilçesinde, balık popülasyonlarını tehdit eden balon balığının etki alanını zayıflatmak amacıyla bu yıl ilk kez düzenlenen 'İstilacı Balon Balığı Turnuvası' büyük ilgi gördü.

Anamur'da Balon Balığı Turnuvası

Mithat ÜNAL/ANAMUR (Mersin), (DHA)- MERSİN'in Anamur ilçesinde, balık popülasyonlarını tehdit eden balon balığının etki alanını zayıflatmak amacıyla bu yıl ilk kez düzenlenen 'İstilacı Balon Balığı Turnuvası' büyük ilgi gördü.
Belediye ile Avcılar Doğa ve Su Sporları Derneği'nin organize ettiği turnuvaya 79 balıkçı, tekneleriyle katıldı. Sabah saat 06.30'da Anamur Dragon çayından denize açılan tekneler, 13.00'e kadar en çok balon balığını yakalamak için yarıştı. Tarım ve Orman Bakanlığı Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretme ve Eğitim Enstitüsü ile Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü ekiplerinin gözetiminde 49 tekneyle toplam 400 balon balığı yakalandı.
Gün sonunda 70 balıkla 1'inci olan Serkan Meteris 4 beygir gücünde deniz motoru balıkla, 2'nci olan Meltem Ceren Gülener fiber tekne, 36 balıkla 3'üncü olan Cihangir Uygur ise elektrikli çıkrık kazandı. Enstitü Uzmanı Merve Karakuş, sıcak denizlerde görülen balon balığının diğer balık popülasyonlarını tehdit ettiğini söyledi.

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