Ani baş ağrılarının sebebi nedir?

Hastaların yüzde 90’ında ayrıntılı öykü ve nörolojik muayene ile birincil baş ağrısı tanısı koymak mümkündür. Damarsal hastalıkların, ani başlayan baş ağrılarının en sık görülen nedenlerinden biri olduğunu belirten Nöroloji Prof. Dr. Dilek Necioğlu Örken, ani baş ağrılarının sebeplerini tüm ayrıntılarıyla sizler için anlattı.

ALTINDA BAŞKA BİR HASTALIK OLABİLİR!

Bazı durumlarda baş ağrısının altında başka ciddi bir hastalık olduğundan şüphe etmek gerekir. Örneğin; eğer baş ağrınız ilk ve en şiddetli baş ağrınızsa, sıklığı ve şiddeti giderek artış gösteriyorsa, yeni başlamış günlük baş ağrınız ya da süreğen günlük baş ağrınız varsa, elli yaşından sonra yeni başlayan baş ağrılarınız varsa, kanser hastalığınız ya da immun sisteminizi baskılayan başka bir hastalığınız varsa, hamile ya da yeni doğum yapmışsanız ve yeni başlayan baş ağrınız varsa, bunların altında bir hastalık olma ihtimali yüksektir ve araştırılması gerekir.



