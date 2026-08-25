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Ani gelen misafir anındaki tepkine göre senin kriz yönetme becerini ölçüyoruz!

Ani gelen misafir karşısında ne kadar soğukkanlı kalabiliyorsun? Verdiğin cevaplara göre kriz yönetme becerini ölçüyoruz!

Ani gelen misafir anındaki tepkine göre senin kriz yönetme becerini ölçüyoruz!

Hazırsan başlayalım!

Ani gelen misafir anındaki tepkine göre senin kriz yönetme becerini ölçüyoruz!

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Kapı zili çaldı, kapı deliğinden baktın ve beklenmeyen o misafirle göz göze geldin. İlk refleksin ne olur?

Kapı zili çaldı, kapı deliğinden baktın ve beklenmeyen o misafirle göz göze geldin. İlk refleksin ne olur?
Olduğum yere çivilenip kapının açılmamasını umarım.
Hızlıca üzerimi başımı düzeltirim.
Panikle evi savaş alanına çevirip eşyaları koltuk arkalarına tıkıştırırım.
Hiçbir şey yokmuş gibi rahatça kapıyı açarım, çünkü kaos benim göbek adım.
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Evin en dağınık yeri tam da misafirlerin göreceği yer. Ne yaparsın?

Evin en dağınık yeri tam da misafirlerin göreceği yer. Ne yaparsın?
Her şeyi kategorilerine göre düzenlerim.
Görünen kısmı hızla toparlarım.
Dağınıklığı başka bir odaya taşırım.
Olduğu gibi bırakırım.
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Mutfakta ikram edecek neredeyse hiçbir şey olmadığını fark ettin. Planın ne?

Mutfakta ikram edecek neredeyse hiçbir şey olmadığını fark ettin. Planın ne?
Evdeki malzemelerle pratik bir şey hazırlarım.
Çay-kahve ve atıştırmalıklarla işi çözerim.
Sipariş veririm.
Dolapları açıp ne çıkarsa artık!
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Misafirine bu içeceklerden hangisini ikram edeceksin?

Çay
Kahve
Limonata
Ayran
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Misafir, evin dağınıklığını fark edip tatlı tatlı gülümserse tepkin ne olur?

Misafir, evin dağınıklığını fark edip tatlı tatlı gülümserse tepkin ne olur?
Yerin dibine girip, domates gibi kızarırım.
Temizliğim yarım kaldı diye klasik bir yalan söylerim.
Gülerek geçiştiririm.
Konuyu hemen değiştiririm.
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Haydi misafirine ikram edeceğin tatlıyı seç bakalım!

Kek
Kurabiye
Baklava
Dondurma
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Misafirler gittikten sonra ev savaş alanına dönmüş. İlk işin ne olur?

Misafirler gittikten sonra ev savaş alanına dönmüş. İlk işin ne olur?
Hemen toparlarım.
Bir süre oturup dinlenirim.
Önce mutfağı hallederim.
Sonra toplarım ya.
8/8

Tüm bu hengamenin sonunda ne düşünürsün?

Tüm bu hengamenin sonunda ne düşünürsün?
Gayet iyi yönettim.
Biraz yoruldum ama değdi
Bir daha habersiz gelmesinler.
Bundan da sağ çıktık!
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Philips Yaşam Kategorisi Philips Temizlik Philips Ev Yaşam Philips Ev Aletleri
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