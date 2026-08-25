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Bu hijyen testinde 8/10 yapan evini pırıl pırıl tutuyor demektir!

Evini temiz tutmak başka, gerçekten hijyenik tutmak başka! Bakalım günlük temizlik alışkanlıkların ne kadar doğru ve hijyen konusunda ne kadar bilgilisin?

Bu hijyen testinde 8/10 yapan evini pırıl pırıl tutuyor demektir!

Hazırsan başlıyoruz!👇

Bu hijyen testinde 8/10 yapan evini pırıl pırıl tutuyor demektir!

1/10

Mutfak süngerleri hijyen açısından ne sıklıkla değiştirilmelidir?

Mutfak süngerleri hijyen açısından ne sıklıkla değiştirilmelidir?
Haftada bir
Ayda bir
Üç ayda bir
Yılda bir
2/10

Diş fırçalarımızı banyoda nerede saklamak en sağlıklısıdır?

Diş fırçalarımızı banyoda nerede saklamak en sağlıklısıdır?
Klozetin kapalı olduğundan emin olunarak kapalı bir dolapta
Lavabonun hemen kenarında
Islak bir şekilde kılıf içinde
Çekmecede
3/10

Tuvalet temizliğinde hangi bölge özellikle sık temizlenmelidir?

Tuvalet temizliğinde hangi bölge özellikle sık temizlenmelidir?
Sifon düğmesi
Klozet kapağının üstü
Klozetin dış yüzeyi
Banyo tavanı
4/10

Evdeki toz birikimini engellemek için en doğru temizlik sırası hangisidir?

Evdeki toz birikimini engellemek için en doğru temizlik sırası hangisidir?
Tavandan tabana doğru
Yerden tavana doğru
Kapılardan pencerelere doğru
Rastgele
5/10

Norovirüsün ellerden uzaklaştırılmasında alkollü jeller yerine ne kullanılmalıdır?

Sabun
Kolonya
Su
Sirke
6/10

Toz akarlarını çamaşır makinesinde tamamen yok etmek için gereken su sıcaklığı eşiği nedir?

Toz akarlarını çamaşır makinesinde tamamen yok etmek için gereken su sıcaklığı eşiği nedir?
60° Derece
40° Derece
50° Derece
100° Derece
7/10

Tuvalet fırçasını kullandıktan sonra en doğru uygulama hangisidir?

Tuvalet fırçasını kullandıktan sonra en doğru uygulama hangisidir?
Durulayıp mümkün olduğunca kurumasını sağlamak
Hemen kapalı kutusuna ıslak şekilde koymak
Sadece kağıt havluyla silmek
Bir sonraki kullanıma kadar suda bekletmek
8/10

Evde temizlik yaparken en hijyenik yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

Evde temizlik yaparken en hijyenik yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
Temiz alandan daha kirli alana doğru ilerlemek
Kirli alandan temiz alana doğru ilerlemek
Her yüzeyi aynı bezle temizlemek
Önce zemini temizlemek
9/10

Çapraz bulaşmayı önlemek için kesme tahtasında hangi malzeme gözeneksiz yapısıyla öne çıkar?

Cam
Ahşap
Plastik
Metal
10/10

Mutfak bezinin kötü kokmaya başlaması neyin işareti olabilir?

Mutfak bezinin kötü kokmaya başlaması neyin işareti olabilir?
Bezde mikroorganizmaların çoğalmış olabileceğinin
Bezin çok temiz olduğunun
Deterjanın fazla kullanıldığının
Kumaşın renginin değiştiğinin
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