Bu hijyen testinde 8/10 yapan evini pırıl pırıl tutuyor demektir!

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Mutfak süngerleri hijyen açısından ne sıklıkla değiştirilmelidir?
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Diş fırçalarımızı banyoda nerede saklamak en sağlıklısıdır?
Klozetin kapalı olduğundan emin olunarak kapalı bir dolapta
Lavabonun hemen kenarında
Islak bir şekilde kılıf içinde
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Tuvalet temizliğinde hangi bölge özellikle sık temizlenmelidir?
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Evdeki toz birikimini engellemek için en doğru temizlik sırası hangisidir?
Kapılardan pencerelere doğru
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Norovirüsün ellerden uzaklaştırılmasında alkollü jeller yerine ne kullanılmalıdır?
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Toz akarlarını çamaşır makinesinde tamamen yok etmek için gereken su sıcaklığı eşiği nedir?
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Tuvalet fırçasını kullandıktan sonra en doğru uygulama hangisidir?
Durulayıp mümkün olduğunca kurumasını sağlamak
Hemen kapalı kutusuna ıslak şekilde koymak
Sadece kağıt havluyla silmek
Bir sonraki kullanıma kadar suda bekletmek
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Evde temizlik yaparken en hijyenik yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
Temiz alandan daha kirli alana doğru ilerlemek
Kirli alandan temiz alana doğru ilerlemek
Her yüzeyi aynı bezle temizlemek
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Çapraz bulaşmayı önlemek için kesme tahtasında hangi malzeme gözeneksiz yapısıyla öne çıkar?
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Mutfak bezinin kötü kokmaya başlaması neyin işareti olabilir?
Bezde mikroorganizmaların çoğalmış olabileceğinin
Bezin çok temiz olduğunun
Deterjanın fazla kullanıldığının
Kumaşın renginin değiştiğinin
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