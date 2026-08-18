Temizlik rutinine göre evin yüzde kaç hijyenik?

Hangisi en çok kirliyse ona başlanmalı bence.

1/8 Söyle bakalım, önce yerler mi yoksa camlar mı temizlenmeli?

Siz her bezi daha sonra kullanıyor musunuz? Pes!

Birkaç kullanımdan sonra akıbetleri çöp kutusu oluyor...

Çamaşır suyunda bekletiyorum. Mis gibi oluyor.

3/8 Genel bir temizliğe başlayacaksın diyelim. Evin hangi bölgesinden başlıyorsun?

Günde kaç kez diye sormanız gerekiyordu...

Valla şu sıralar her gün çalışıyor.

5/8 Dürüst ol: Şu an mutfağında kirli bulaşıklar var mı?

Çok kötü olurdum. Her yer mikrop olur şimdi!

6/8 Dışarıdan eve gelen biri, kıyafetleriyle yatağa girse ne düşünürdün?

7/8 Şöyle bir soru soralım: Yastığını en son ne zaman yıkadın?