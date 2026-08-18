Temizlik rutinine göre evin yüzde kaç hijyenik?

1/8
Söyle bakalım, önce yerler mi yoksa camlar mı temizlenmeli?
Her zaman ilk sırada cam temizliği olmalı.
Hangisi en çok kirliyse ona başlanmalı bence.
2/8
Gün boyunca kullandığın temizlik bezini sonrasında nasıl kullanıyorsun?
Çamaşır suyunda bekletiyorum. Mis gibi oluyor.
Kirlenenleri makineye birlikte atıp temizliyorum.
Birkaç kullanımdan sonra akıbetleri çöp kutusu oluyor...
Siz her bezi daha sonra kullanıyor musunuz? Pes!
3/8
Genel bir temizliğe başlayacaksın diyelim. Evin hangi bölgesinden başlıyorsun?
4/8
Devam edelim! Çamaşır makinesi haftada kaç kez çalışıyor?
Valla şu sıralar her gün çalışıyor.
İki günde bir çalıştırıyorum.
Haftada 3-4 kez tambur döner.
Günde kaç kez diye sormanız gerekiyordu...
5/8
Dürüst ol: Şu an mutfağında kirli bulaşıklar var mı?
6/8
Dışarıdan eve gelen biri, kıyafetleriyle yatağa girse ne düşünürdün?
Çok kötü olurdum. Her yer mikrop olur şimdi!
Tatlı bir dille uyarırdım kesin. Kendimi tutamazdım.
Rahat olmazdım ama ses etmezdim.
Çocuksa ayrı, yetişkinse ayrı tepki verirdim.
7/8
Şöyle bir soru soralım: Yastığını en son ne zaman yıkadın?
Valla kısa süre önce yıkadım.
Yıkamak yerine yeni yastık aldım.
Siz yastıklarınızı yıkıyor muydunuz?
8/8
Son sorudayız! Temizlik yaparken zemin temizliğini ne zamana bırakıyorsun?
Ağır bir kir olmadığı sürece aceleye getirmiyorum.
Süpürgelerim hallediyor o işi.