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    4. Anında daha genç görünmek için her sabah bunu yapın! Uygulayan herkes “mucize” diyor

    Anında daha genç görünmek için her sabah bunu yapın! Uygulayan herkes “mucize” diyor

    01.08.2023 16:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Cildinizin daha canlı ve parlak görünmesi için bazı basit uygulamalar yapabilirsiniz. Anında sizi daha genç gösterecek uygulamalardan biri de son dönemde iyice popülerleşen buz terapisi olarak karşımıza çıkıyor. Ünlü isimlerin de kullandığı bu yönteme sosyal medyada sıkça rastlıyoruz. Peki, buz terapisi nasıl yapılır? Buz terapisi uygulaması nasıl olmalı? İşte tüm merak edilenler...

    Anında daha genç görünmek, her kadının isteyeceği şeylerden biri. Günlük bakım rutininize ekleyeceğiz öyle bir yöntem var ki anında cildinizi daha parlak ve canlı göstermeye yardımcı olacak. Ünlü isimlerinde kullandığı bu yöntem sayesinde saniyeler içerisinde istediğiniz görünüme kavuşabileceksiniz.

    İşte bu yöntem buz terapisi yöntemi. Vücudun herhangi bir yerine buz uygulamanın sağlıklı olduğunu hepimiz biliyoruz. Soğuk terapi yapılan bölgede buz; sinir kaslarını geçici olarak azaltarak ağrıyı hafifletir, kan akışını azaltarak şişmeyi azaltır ve yumuşak doku iyileşmesini teşvik ederek fonksiyonel iyileşmeyi hızlandırır. Peki, buz terapisini yüze nasıl uygulanır? Faydaları nelerdir?

    1 buz

    Yüze buz uygulaması; özellikle göz çevresindeki şişliği gideriyor, yaşlılığı azaltıyor, akne oluşumunu hafifletiyor, döküntüler ve böcek ısırıkları dahil olmak üzere şişme ve iltihabı azaltıyor ve cildin sağlıklı parlaklığını artıyor.

    Dermotologlar, yüze direk buz değdirmek yerine pamuklu bir bez yardımıyla yüze buz uygulanması gerektiğini söylüyor. Pamuklu bir bez içine dört veya beş buz küpünü alın, ardından, bir veya iki dakika boyunca dairesel hareketlerle yüzünüze nazikçe masaj yapın.

    2 buz

    Bir diğer uygulama ise, Bella Hadid'in sabah cilt bakımı rutininde uyguladığı yöntem. Bu yöntem için bir kaba ve bir kap dolusu buza ihtiyaç var. Bir kaba buz küpleri koyup biraz erimesini bekledikten sonra yüzünüzü kabın içinde bir kaç dakika bekleterek yüze şok etkisi yaratmanın iyi olduğu söyleniyor.

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