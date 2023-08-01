Anında daha genç görünmek için her sabah bunu yapın! Uygulayan herkes “mucize” diyor

Anında daha genç görünmek, her kadının isteyeceği şeylerden biri. Günlük bakım rutininize ekleyeceğiz öyle bir yöntem var ki anında cildinizi daha parlak ve canlı göstermeye yardımcı olacak. Ünlü isimlerinde kullandığı bu yöntem sayesinde saniyeler içerisinde istediğiniz görünüme kavuşabileceksiniz.

İşte bu yöntem buz terapisi yöntemi. Vücudun herhangi bir yerine buz uygulamanın sağlıklı olduğunu hepimiz biliyoruz. Soğuk terapi yapılan bölgede buz; sinir kaslarını geçici olarak azaltarak ağrıyı hafifletir, kan akışını azaltarak şişmeyi azaltır ve yumuşak doku iyileşmesini teşvik ederek fonksiyonel iyileşmeyi hızlandırır. Peki, buz terapisini yüze nasıl uygulanır? Faydaları nelerdir?

Yüze buz uygulaması; özellikle göz çevresindeki şişliği gideriyor, yaşlılığı azaltıyor, akne oluşumunu hafifletiyor, döküntüler ve böcek ısırıkları dahil olmak üzere şişme ve iltihabı azaltıyor ve cildin sağlıklı parlaklığını artıyor.

Dermotologlar, yüze direk buz değdirmek yerine pamuklu bir bez yardımıyla yüze buz uygulanması gerektiğini söylüyor. Pamuklu bir bez içine dört veya beş buz küpünü alın, ardından, bir veya iki dakika boyunca dairesel hareketlerle yüzünüze nazikçe masaj yapın.

Bir diğer uygulama ise, Bella Hadid'in sabah cilt bakımı rutininde uyguladığı yöntem. Bu yöntem için bir kaba ve bir kap dolusu buza ihtiyaç var. Bir kaba buz küpleri koyup biraz erimesini bekledikten sonra yüzünüzü kabın içinde bir kaç dakika bekleterek yüze şok etkisi yaratmanın iyi olduğu söyleniyor.

