Anıtkabir'e ziyaretçi akını

Haluk KARAASLAN- Harun ÖZALP/ANKARA, (DHA)- ANKARA'da, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 97'nci yıl dönümü nedeniyle yurdun dört bir yanından gelen vatandaşların akınına uğradı.

Başkent'te 30 Ağustos Zafer Bayramı için sabah düzenlenen resmi törenin ardından, Anıtkabir'in kapıları halka saat 10.00'da açıldı. Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle Ata'nın manevi huzuruna çıkan halk, tören alanı ve mozole etrafında fotoğraf çektirdi. Anıtkabir'de askerlerin nöbet değişimi seremonisini izleyenler, nöbet değişiminin tamamlanmasıyla birlikte askerleri alkışladı. Mustafa Kemal Atatürk'ün şahsi eşyalarının sergilendiği Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Müzesi'nin girişinde de uzun kuyruklar oluştu.

'YAŞASIN 30 AĞUSTOS'

Ziyaretçilerden Aziz Kaya, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın önemine dikkati çekerek, "Başta Mustafa Kemal Atatürk, bütün arkadaşlarını ve şehitlerimizi saygıyla anıyorum. Yaşasın Mustafa Kemal, yaşasın 30 Ağustos. En büyük Atatürk" dedi.

Bayram Dede ise, "Atatürk'ün kıymetini bir sefer daha anlıyoruz. Dünyaya gelmiş en büyük lider ve sanıyorum başka hiçbir ülkede böyle bir lider yok. Ona çok teşekkür ediyoruz, bize bu güzel ülkeyi kurtardığı için" diye konuştu.

Adana'dan Ankara'ya geldiğini kaydeden Gonca Kızılyetiş de, "Çok mutluyuz gururluyuz. Biz Atatürk'ü çocuğuma doğuştan beri aşıladık" dedi.

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