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Ankara Büyükşehir Çocuk Meclis üyelerinden anlamlı ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.05.2019 15:24 | Son Güncelleme

Ankara Büyükşehir Belediyesi 24'üncü Dönem Çocuk Meclisi üyeleri, Gölbaşı'nda bulunan Lösemili Çocuklar Köyü'nü ziyaret etti.

Ankara Büyükşehir Belediyesi 24'üncü Dönem Çocuk Meclisi üyeleri, Gölbaşı'nda bulunan Lösemili Çocuklar Köyü'nü ziyaret etti.

Büyükşehir Belediyesi 24'üncü Dönem Çocuk Meclisi üyeleri, LÖSEV Köyü'nde örnek evleri, oyun odalarını, organik üretim yapılan minik çiftliği gezerek bilgi aldı. Meclis üyeleri daha sonra, Lösemili Çocuklar Okulu ve Lösemili Çocuk ve Yetişkin Hastanesi'ni (LÖSANTE) ziyaret etti. Çocuk Meclisi üyeleri, LÖSEV Halkla İlişkiler Sorumlusu Sinan Aras'a, lösemi hastalığı ile ilgili merak ettikleri soruları sordu. Löseminin bulaşıcı bir hastalık olmadığını belirten Aras, "Lösemi bulaşıcı bir hastalık değildir. Lütfen lösemi olduğu için maske takan birilerini gördüğünüzde ondan uzaklaşmayınız. Bizlerden korumak için o maskeler. Bizler mesela grip olduğumuzda iki gün yatıyoruz ama onlar enfeksiyona çok açık. Onlara bulaşacak olan mikrobik virüs onları 1-2 hafta yatağa götürebilir" dedi.

Görüntü dökümü

-Ziyaretten genel ve detaylar

Selen YALAZ/ANKARA, (DHA)

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