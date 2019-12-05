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Ankara'da balıkçılara yönelik şafak vakti denetim gerçekleştirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.12.2019 06:21 | Son Güncelleme

Başkentte, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, su ürünleri sevkiyatı yapan araçlar ile Ankara Balık Hali'ndeki iş yerlerini şafak vaktinde denetledi.

İlk olarak Ankara-Samsun kara yolundaki uygulama noktasında Karadeniz Bölgesi'nden başkente su ürünleri taşıyan araçları durduran ekipler, daha sonra Balık Hali'ndeki iş yerlerinde hijyen koşulları ile balıkların satış standartlarını kontrol etti.

Balıkların avlanabilir asgari boy ölçülerinin hamside 9 santimetre, istavrit ve mezgitte 13 santimetre, palamutta ise 25 santimetre olduğunu belirten ekipler, sevkiyatı yapılan ve satışa sunular ürünlerin boylarını ölçtü.

Denetimlerde işletmelerin balıkların boy yasağına uyduklarını tespit eden ekipler, balık neslinin korunması ve sürdürülebilir balıkçılığın sağlanmasına yönelik gösterilen hassasiyet için teşekkür etti.

ANKARA'DA 30'UN ÜZERİNDE EKİPLE 405 NOKTADA DENETİM GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Tarım ve Orman İl Müdürü Bülent Korkmaz, Ankara genelinde toptan balıkçı hali ile perakende satış ve yol kontrol noktaları olmak üzere 405 noktada 30'un üzerinde ekiple denetimler gerçekleştirildiğini belirtti.

Yıl içinde 7 bin 100 civarında denetim gerçekleştirdiklerini ve bu denetimlerde balıkçıların büyük oranda avlanma zamanı ve boy yasağına uyduklarının tespit edildiğini belirten Korkmaz, "Kurallara aykırı faaliyet gösteren 56 işletmeye idari para cezası uygulandı ve 9 bin kilogram civarında balığa el konuldu. 365 kilogram da iç sularda tespit ettiğimiz balık suya geri bırakıldı." diye konuştu.

Su ürünlerinin satışının yapıldığı yerlerde gıdada olduğu gibi hijyen ve temizlikle ilgili denetimler de yaptıklarını anlatan Bülent Korkmaz, "Şimdiye kadar yapılan denetimlerde çok büyük bir sıkıntı görülmedi. Genel anlamda işletmeler kurallara riayet ediyorlar." dedi.

Kurallara uymayan işletmelere 1635 lira idari para cezası uygulandığı bilgisini veren Korkmaz, 2019 yılında balık satışlarına yönelik denetimlerde toplam 100 bin liranın üzerinde ceza uygulandığını ifade ederek, tek bir balığın bile mevsim ve boy yasağına uymaması halinde satışına müsaade edilmeyeceğini vurguladı.

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Ankara balık balıkçı denetim Tarım ve Orman Müdürlüğü

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