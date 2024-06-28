Ankara'da CHP kulislerini karıştıran yemek! "Mansur Yavaş hamlesi Özgür Özel'e mesaj" Kılıçdaroğlu iddialarına yanıt geldi

CHP genel başkanlığına yeniden aday olacağı iddiaları gündemden düşmeyen Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kurban Bayramı'nda belediye başkanlarıyla yemekte bir araya gelmesi yeni tartışmaların fitilini ateşledi. Kılıçdaroğlu'nun söz konusu temasları adaylık iddiaları yeniden gündeme getirirken hem Kılıçdaroğlu'a hem Özel'e yakın isimlerden iddialara yanıt geldi.

"GENEL MERKEZ'E ÖRTÜLÜ MESAJ"

BirGün'den Mustafa Bildircin'in aktardığına göre; Kılıçdaroğlu'nun temaslarına anlam yüklenmemesi gerektiğini savunan bazı parti kurmaylarına karşın CHP içindeki bir kanat, “Görüşmeler Genel Merkez’e örtülü mesaj” değerlendirmesinde bulundu.

KILIÇDAROĞLU ADAY OLACAK MI?

Kılıçdaroğlu’nun ABB Başkanı Mansur Yavaş ile başlayan ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile de planlanan yemekli buluşmalarının ise kurultaya hazırlık olmadığı belirtiliyor. Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığının söz konusu olmadığının altını çizen CHP’nin eski yönetimine yakın isimler, “Seçimden başarı ile çıkan bir genel başkana karşı kurultay istemeyeceğiz” ifadesini kullanıyor.

GENEL MERKEZ'E MESAJ

Ancak temaslar ile “Parti içi farklı bir ses de var” mesajının verilmesinin amaçladığı kaydediliyor.

ÖZEL'İN KURMAYLARINDAN YANIT GELDİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yakın parti kurmayları da eylül ayında yapılacak tüzük kurultayının olağanüstü kurultaya dönüşebileceği tartışmalarına kapıyı, “Partinin böyle bir gündemi yok. Asıl gündemimiz yaz döneminde yerel seçim ivmesini yükseltmek” değerlendirmesiyle kapatıyor.

ERKEN SEÇİM HAZIRLIĞI

Erken seçim talebinin sokakta olgunlaşmaya başladığını vurgulayan kurmaylar, şunları söylüyor:

"Tematik mitingleri önemsiyoruz. Ekonomik krizin altında ezilen halkın gündemini alanlara taşıyacağız. Olası bir erken seçime karşı CHP’nin yol haritasını, politikalarını hazırlayacağız. 31 Mart’ta arkamıza aldığımız rüzgârın artması için de yaz döneminde tematik mitingleri sürdüreceğiz."

ERDOĞAN'A MEYDAN OKUDU: KENDİNE GÜVENİYORSA GELİR

Öte yandan bu sabah Halk TV'de İsmail Küçükkaya'nın konuğu olan Özgür Özel'in şu mesajları da dikkat çekti:

(Cumhurbaşkanı Erdoğan'a) Kendine güveniyorsa gelir bir kere daha yarışırız. Yok güvenmiyorsa geriye giden her gün onun seçimden kaçtığı gündür.

"Önümüzdeki yıl bu günlerde erken seçimi dillendiririz, 2 buçuk yıl olduğunda erken seçimi yaparız."Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır





