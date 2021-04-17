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  4. Ankara'da iftara ne kadar kaldı? Diyanet Ankara imsakiyesini paylaştı

Ankara'da iftara ne kadar kaldı? Diyanet Ankara imsakiyesini paylaştı

17.04.2021 16:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ramazan-ı Şerifi oruç ibadetiyle geçiren Müslümanlar, iftar vaktini hasretle bekliyor. Nefsi ve vücudu terbiye etmek, açlık çekerek müşkül insanların durumunu anlamak için tutulan oruçlar, büyük sevap kazandırıyor. İslam’ın 5 şartından olan oruç, akşam namazı ile birlikte açılıyor.

Ankara'da iftara ne kadar kaldı? Diyanet Ankara imsakiyesini paylaştı

Diyanet İşleri Başkanlığı, Ankara’da yaşayan Müslümanlar için imsakiyeyi yayınladı. Buna göre Ankara’da 04:31’de imsak vakti, 06:01’de ise sabah namazı okunuyor. 17 Nisan Cumartesi günü Ankara’da akşam ezanı 19:35’te okunacak.

SAHUR SAAT KAÇTA?

Diyanet Ramazan İmsakiyesi 2021 bilgilerine göre sahur saatleri her ilde farklılık gösteriyor. 17 Nisan'da sahur saatleri şöyle olacak;

İSTANBUL: 04:43

ANKARA: 04:31

İZMİR: 04:58

BURSA: 04:45

İŞTE ANKARA İÇİN İMSAKİYE

Tarih İmsak Sabah Öğle İkindi Akşam Yatsı
17 04 2021 04:31 06:01 12:53 16:36 19:35 21:00
18 04 2021 04:29 06:00 12:53 16:37 19:36 21:01
19 04 2021 04:27 05:58 12:53 16:37 19:37 21:02
20 04 2021 04:25 05:57 12:53 16:37 19:38 21:04
21 04 2021 04:23 05:55 12:52 16:37 19:39 21:05
22 04 2021 04:22 05:54 12:52 16:38 19:40 21:07
23 04 2021 04:20 05:53 12:52 16:38 19:41 21:08
24 04 2021 04:18 05:51 12:52 16:38 19:42 21:09
25 04 2021 04:16 05:50 12:52 16:38 19:44 21:11
26 04 2021 04:14 05:48 12:51 16:39 19:45 21:12
27 04 2021 04:13 05:47 12:51 16:39 19:46 21:14
28 04 2021 04:11 05:46 12:51 16:39 19:47 21:15
29 04 2021 04:09 05:44 12:51 16:39 19:48 21:16
30 04 2021 04:07 05:43 12:51 16:40 19:49 21:18
01 05 2021 04:06 05:42 12:51 16:40 19:50 21:19

ORUCU BOZUP SADECE KAZAYI GEREKTİREN DURUMLAR NELERDİR?

Yolculuk, hastalık gibi meşru bir mazerete dayalı olarak bozulan orucun, sadece kazası gerekir. Ayrıca, abdest alırken boğaza su kaçması gibi kasıt olmaksızın yemek-içmek; çiğ pirinç gibi beslenme amacı ve anlamı taşımayan, yenilip içilmesi mûtat olmayan veya toprak gibi insan tabiatının meyletmediği şeylerin yenilip içilmesi orucu bozup, sadece kazasını gerektirir (Merğînânî, el-Hidâye, II, 259, 267-270).

Ramazan’da bir mazeret olmaksızın tutulmayan oruçlar, gününe gün kaza edilir. Ancak mazeretsiz olarak Ramazan orucunu tutmamak büyük günahtır.

Keffâret ve adak oruçları ile nâfile oruçların başlanıp bozulması durumunda kazâ edilmeleri gereklidir.

İmsak vaktinin girip girmediği konusunda şüphesi bulunan kimse yiyip içmeye devam ederken o esnada ikinci fecrin doğmuş olduğu ortaya çıksa, oruç bozulur ve kazâ edilmesi gerekir. Aynı şekilde güneşin battığını zannederek iftar ederken güneşin henüz batmadığı anlaşılsa yine kazâ gerekir (Merğînânî, el-Hidâye, II, 277-278).

Cinsel birleşme dışında tatmin, ağza giren yağmur, kar veya dolunun istemeyerek yutulması, abdest alırken, yıkanırken veya yüzerken suyun istemeyerek yutulması, kasten ağız dolusu kusulması orucu bozar ve bozulan orucun kaza edilmesini gerektirir (Merğînânî, el-Hidâye, II, 256-259, 263).

Unutarak yiyip içtikten sonra orucunun bozulmuş olduğu zannıyla veya gece niyetlenemeyip gündüz niyetlendikten sonra, gündüz yapılan bu niyetin niyet sayılmayacağı zannıyla günün geri kalan kısmında bilerek bir şey yiyip içmek veya cinsel ilişkide bulunmakla oruç bozulur ve kaza edilmesi gerekir.


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Ankara iftar

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